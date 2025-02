O governo de Karnataka interrompe a alocação de caixa, alterações em ’10 kg de arroz ‘para os beneficiários sob o esquema de Anna Bhagya: Relatório

O ministro da Alimentação de Karnataka, Kh Muniyappa, disse na quarta -feira que o governo do estado começará a distribuir 5 kg adicionais de arroz livre este mês, conforme prometido sob a garantia prévia da pesquisa, conforme relatado pelo que foi relatado por Mirror de Bangalore .

O governo do Congresso acusou o centro de tentar sabotar o esquema de Anna Bhagya retendo arroz, apesar do fato de ações suficientes estarem disponíveis nos armazéns da Food Corporation of India (FCI), conforme relatado pela PTI.