O governo de Karnataka pode aumentar os preços da cerveja: terceira rodada, mas a que custo? – Notícias de Karnataka

Após o aumento do preço da cerveja no ano passado, o governo de Karnataka está a considerar outra ronda de aumentos, deixando os consumidores de álcool preparados para um gole amargo.

O primeiro aumento, um aumento de 10 por cento no orçamento do estado para 2023, viu os preços da cerveja subirem entre 10 e 15 rúpias por garrafa de 650 ml.

Em fevereiro de 2024, o governo estadual aumentou novamente os preços da cerveja em 10%; o segundo aumento levou a outro aumento de Rs 15 por garrafa. Além disso, o governo liderado por Siddaramaiah propôs um imposto especial de consumo mais elevado sobre a “cerveja forte” em Agosto de 2024. Se aprovado, isto marcaria o terceiro aumento do preço da cerveja em Karnataka em pouco mais de um ano.

O único consolo para os entusiastas da cerveja é que as discussões sobre um possível aumento ainda estavam em andamento. O Ministro dos Impostos, RB Thimmapur, confirmou na quinta-feira (9 de janeiro) que houve discussões, embora nenhuma decisão final tenha sido tomada. “Por enquanto não pretendemos aumentar o preço das bebidas alcoólicas, exceto da cerveja. Estamos contemplando um aumento no preço da cerveja. No entanto, ainda não discutimos isto com o Ministro-Chefe para finalizar a decisão”, explicou Thimmapur.

Anteriormente, a Associação dos Cervejeiros da Índia (BAI) manifestou preocupação sobre o efeito cumulativo destes aumentos. Em Outubro de 2024, o BAI alertou que os aumentos propostos, juntamente com novas regras de rotulagem e classificações de teor alcoólico mais rigorosas, poderiam prejudicar a indústria cervejeira e reduzir as receitas do Estado. A associação instou o governo a reconsiderar a sua posição, citando o potencial impacto negativo tanto nos consumidores como na economia.

Além das preocupações com a rotulagem, o aumento proposto do imposto especial sobre o consumo de cerveja forte, que representa 90 por cento do mercado de cerveja de Karnataka, poderá levar a um aumento significativo dos preços. O governo estadual enviou um projeto de notificação sugerindo que o imposto especial sobre o consumo de cerveja forte poderia ser duplicado para 20 rupias por litro, enquanto o preço mínimo por caixa de cerveja seria aumentado para 300 rupias. Esta mudança poderia colocar os preços da cerveja Karnataka entre os mais altos da Índia, com os preços por garrafa potencialmente subindo de Rs 95 para Rs 140.

O BAI alertou que tais aumentos poderiam resultar na diminuição das vendas de cerveja, no contrabando transfronteiriço e, em última análise, num declínio nas receitas fiscais do Estado. Com mais de 11 cervejarias operando no estado, Karnataka tem sido um centro de produção de cerveja, mas o BAI teme que essas novas políticas possam afastar negócios e prejudicar o crescimento futuro da indústria.

O foco do governo de Karnataka no aumento dos impostos especiais de consumo também ficou evidente em orçamentos anteriores. Em julho de 2023, o ministro-chefe Siddaramaiah anunciou um aumento de 20 por cento no imposto especial sobre o consumo de bebidas alcoólicas estrangeiras de fabricação indiana (IMFL), juntamente com um aumento no imposto especial sobre o consumo de cerveja. As últimas propostas deverão continuar a alimentar o debate sobre os impactos económicos e sociais de tais aumentos.

À medida que as discussões continuam, o governo estadual enfrenta pressão tanto dos líderes da indústria quanto dos consumidores. O BAI apelou ao governo para que reavaliasse a sua posição e adoptasse políticas que apoiassem tanto a saúde pública como o crescimento a longo prazo da indústria cervejeira, em vez de impor medidas punitivas que poderiam afastar o investimento e prejudicar os consumidores.