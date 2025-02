O governo de Maharashtra diz ao Tribunal Superior de Bombaim que o Comitê se formou para decidir os vencedores vencedores de mulheres

O governo de Maharashtra informou na quinta -feira ao Tribunal Superior de Bombaim que formou um comitê que decidirá os próximos vencedores na categoria de mulheres que se qualificarão para o Shiv Chhatrapati Rajya Krida Purakar.

O comitê é chefiado pelo ministro do Esporte do Estado Dattatre Bharne e decidirá o prestigiado Prêmio Esportivo do Governo do Estado, que é concedido a uma pessoa esportiva masculina e feminina que trabalha melhor em seu campo.

Dois bancos de divisão diferentes dos juízes Revati Mohite-Dere e a Dra. Neela Gokhale e os juízes GS Kulkarni e Advait Sethna ouviram dois pedidos diferentes que buscavam o mesmo reconhecimento do governo de Maharashtra.

O advogado Ketaki Gokhale, que era uma ginasta artística, abordou o tribunal, alegando que, durante a pandemia induzida por Covid-19, o governo de Maharashtra não deu aos atletas dos atletas e, em janeiro de 2023, solicitaram as solicitações de esportes para três por três Passado pelos últimos três. Anos, 2020-2023.

O peticionário de Gokhale disse que, até 2019-2020 e 2020-2021, era o maior goleador em esportes de ginástica. De acordo com a resolução do governo, as pontuações são calculadas de acordo com o número de medalhas conquistadas no campeonato estadual e nacional. A resolução do governo também declarou que era preciso ganhar medalhas em pelo menos três campeonatos nacionais na categoria esportiva especificada.

De acordo com Gokhale, porque Covid, alguns dos campeonatos não estavam nas mãos da Federação Nacional, portanto, nenhuma ginástica se encaixaria nos critérios e, embora ele tivesse um relato de alta medalha nos Jogos Nacionais, ela também não estava sendo considerada.

O governo de Maharashtra supostamente rejeitou sua aplicação porque havia participado de um campeonato de menos academia conforme o governo exige.

A declaração de Gokhale era que, quando os campeonatos não foram realizados, ninguém pode atender aos critérios de conquistar medalhas em três campeonatos nacionais mínimos. E por causa disso, ninguém recebeu o prêmio por esses três anos em ginástica, o que não estava correto.

Outra ginasta, Voidahi Dewoolkar, que era o outro peticionário, havia solicitado o prêmio para o ano 2021-2022 e suas alegações eram semelhantes às de Gokhale.

Enquanto isso, Gimnasta Ganesh Navle havia abordado o Tribunal Superior antes com uma declaração semelhante, buscando ser considerada para o prêmio para o ano de 2019-2020 na categoria masculina. Em março de 2024, o Tribunal Superior ordenou que o governo de Maharashtra considerasse o pedido de Navle e, em outubro de 2024, o Estado finalmente declarou que receberá o prêmio após modificar os critérios.

Os defensores de Gaurav Bhavnani e Satsho Shukla, apareceram para os peticionários Gokhale e Deoolkar, argumentaram que o governo deveria ter aplicado os critérios modificados em Gokhale, bem como no caso de Deoolkar na categoria de mulheres, como se aplicaram O critério modificado para entregar o prêmio a Navle na categoria homens masculinos. Durante a pandemia.

Depois de ouvir Bhavnani e Shukla, os bancos ordenaram que o governo considerasse o mesmo. Após esse endereço, o governo formou o comitê.

O declarante adicional do governo de Manish Upadhyaye disse que o comitê levará cerca de três semanas para tomar uma decisão.

Ele argumentou que, uma semana antes de um anúncio público desses prêmios, se os peticionários não forem selecionados para o prêmio, eles serão sugeridos para que possam tirar proveito de qualquer outro remédio legal. O banco concordou com isso.