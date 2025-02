O governo Devendra Fadnavis de Maharashtra torna Marathi obrigatório para toda a comunicação oficial

O governo de Maharashtra tornou obrigatório que todos os funcionários do governo e dos escritórios semi-governamentais falem apenas em Marathi, de acordo com uma notificação recente emitida pelo Departamento de Planejamento do Estado.

O departamento de planejamento emitiu a notificação, alertando que os funcionários que não seguem a diretiva enfrentarão medidas disciplinares. A decisão se aplica a toda comunicação, sinalização oficial e documentação em todo o estado.

“Todos os funcionários devem usar o idioma marathi enquanto interagem com os visitantes, exceto para visitantes de fora da Índia e dos Estados que não falam”, disse a notificação.

Os visitantes dos escritórios do governo também devem se comunicar em Marathi, exceto aqueles que não falam o idioma.

Os funcionários também devem garantir que o texto seja mostrado no script Marathi Devanagari, juntamente com letras romanas em teclados e impressoras de computador.

A regra se aplica a todos os escritórios governamentais, consultórios semipernamentais, organizações de auto -governo local, corporações do governo e estabelecimentos com a ajuda do governo.

De acordo com o governo do BJP dirigido por Devendra Fadnavis, a política visa promover Marathi em todos os assuntos públicos, preservar e desenvolver o idioma e faz parte dos esforços do governo para promover a cultura Marathi no estado.