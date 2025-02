O governo do presidente imposto em Manipur devastado pelos dias de luta após a renúncia de Biren Singh

O governo do presidente imposto em Manipur, dias depois que o líder do BJP Biren Singh renunciou no meio da violência étnica. Uma notificação do Ministério dos Assuntos do Interior (MHA) confirmou o desenvolvimento na quinta -feira.

Manipur testemunhou conflitos étnicos entre as comunidades Meitei e Kuki-Zo desde maio de 2023, nas quais mais de 200 pessoas perderam a vida.

“Enquanto eu, Drugupadi Murmu, presidente da Índia, recebi um relatório do governador do estado de Manipur e, depois de considerar o relatório e outras informações recebidas por mim, estou satisfeito que surgiu uma situação em que o governo deste O estado não pode ser realizado de acordo com as disposições da Constituição da Índia (a seguir, chamado Constituição);

Agora, portanto, no exercício dos poderes conferidos pelo artigo 356 da Constituição e de todos os outros poderes que me permitem com esse nome, proclamo que eu –

(a) Suponha -me como Presidente da Índia, todas as funções do governo do Estado de Manipur e todos os poderes adquiridos ou exercidos pelo governador do Estado desse Estado;

(b) declarar que os poderes da legislatura do referido estado serão exercidos por ou sob a autoridade do Parlamento“, Lê a notificação oficial.

Segundo os relatórios, o Center esperou que o Parlamento adiasse o domínio do presidente em Manipur.

Com o primeiro -ministro Modi fora do país e sem uma reunião do gabinete hoje, a regra 12 da ‘transação comercial, as regras’ invocadas pelo primeiro -ministro ou pelo gabinete recomendaram o governo do presidente em Manipur em sua última reunião.

Manipur estava anteriormente sob o governo de um governo liderado pelo Partido Bharatiya Janata (BJP). Em novembro de 2024, o Partido Popular Nacional (NPP) liderado por Conrad Sangma retirou o apoio ao governo de Biren Singh. Singh renunciou em 9 de fevereiro, após uma reunião com o Ministro do Interior da União, Amit Shah, e o presidente nacional do BJP, JP Nadda.

O BJP tentou criar um consenso em relação ao sucessor de Biren Singh, mas seus esforços não foram bem -sucedidos. No meio dessa crise de liderança, houve pedidos significativos da oposição política, incluindo o Congresso, bem como os membros da sociedade civil, defendendo a imposição do governo do presidente em Manipur.

Qual é a regra do presidente? A regra do presidente na Índia, também conhecida como regra central ou regra do governador, refere -se à suspensão de um governo do estado e à imposição do governo direto do governo central quando a maquinaria constitucional em um estado falhou.

De acordo com o artigo 356 da Constituição, a imposição do governo do presidente transferirá todas as funções do governo do estado para o Centro e a função da legislatura estadual para o Parlamento.

Somente o funcionamento dos tribunais superiores permanecerá inalterado.

Durante esse período, o governador se torna o chefe constitucional, e Vidhan Sabha é dissolvido ou ardilado.

Após a renúncia de Biren Singh do cargo de ministro principal em 9 de fevereiro, o governador emitiu uma ordem que declarou sua diretiva anterior para convocar a sessão da assembléia “nula e nula”.

Em particular, a aprovação parlamentar é necessária para a imposição da regra do presidente em qualquer estado. A proclamação do governo do presidente deve ser aprovada no Lok Sabha e Rajya Sabha dentro de dois meses após seu problema.

O que acontece depois que a regra do presidente é imposta? O governador gerencia o estado em nome do presidente. Ele ou ela é assistido pelo secretário principal do estado e outros consultores/administradores que podem nomear.

O presidente tem o poder de declarar que o Parlamento exercerá os poderes da legislatura estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado seria suspensa ou dissolvida pelo presidente.