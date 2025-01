O governo exclui o projeto de 10.000 milhões de rupias pininaka para o exército

O governo limpou na quarta -feira uma ordem de Rs 10,2 bilhões de rúpias para munição para o sistema de lançadores de foguetes múltiplos, em grande impulso à modernização da artilharia. O projeto foi autorizado pelo Comitê de Segurança do Gabinete. De acordo com este projeto, dois tipos de munição seriam adquiridos para o Exército, disseram fontes do governo sênior do governo na Índia.

Eles estão programados para que dois contratos sejam assinados no final do atual ano fiscal em 31 de março. Esses contratos incluem Rs 5,7 bilhões de rúpias para munição preferida de alta explosiva e um acordo de ruptura de Rs 4.500 milhões para munição de negação da área.

Essas ordens forneceriam a munição necessária para os 10 regimentos de Pinaka já formados, com regimentos adicionais no tubo.

O sistema de foguetes de Pinaka já demonstrou seu valor no exército indiano, especialmente com alguns regimentos destacados em regiões em alta altitude ao longo das fronteiras do norte com a China. A capacidade do sistema de oferecer ataques precisos em grandes altitudes fez dele um dos sistemas de foguetes de artilharia mais avançados do mundo.

Desenvolvido pela Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa (DRDO), o sistema de foguetes Pinaka viu avanços impressionantes. Possui uma faixa prolongada de até 75 km, com planos para melhorá -lo ainda mais a 120 km e, finalmente, 300 km. Espera -se que esse intervalo estendido altere completamente a abordagem para Pinaka, potencialmente eliminando sistemas alternativos de armas de longa faixa.