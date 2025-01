Na Rússia, mais de 40 doações e taxas sociais diferentes serão indexadas em 9,5%a partir de 1º de fevereiro. A resolução apropriada, o primeiro -ministro russo Mihail Mišustin, disse em uma reunião com seus representantes em 27 de janeiro, já foi assinada, relata o TASS.

Especificamente, as pensões para seguro antigo, pensões militares, pagamentos a pessoas com deficiência, veteranos da grande Guerra da Pátria, operações militares, heróis da Rússia, heróis do trabalho, foram indexados.

O tamanho médio da pensão para o seguro antigo, como resultado da indexação, será de 24,9 mil rublos.

Mišustin, Ele escreve A RBC também lembrou que o capital mãe aumentaria após a indexação. Para o primeiro filho, haverá 690.000 rublos, para o segundo e os próximos filhos – 912 mil rublos. Uma taxa de um tempo para o nascimento de uma criança será de 26,9 mil rublos.

As pensões de seguro de 1º de janeiro de 2025 foram indexadas em 7,3%, levando em consideração a inflação planejada. Mas no final do ano inflação Ele era 9,52%. O presidente russo Vladimir Putin ordenou a indexação de pensões de acordo com a inflação real até fevereiro de 2 de janeiro, “retroativa”, ou seja, re -calculando as pensões, levando em consideração o aumento e o pagamento adicional em fevereiro.