O governo Trump chama Selena Gomez para um vídeo de choro sobre deportação: qual é a controvérsia?

Não apenas os usuários da Internet, mas também a Casa Branca criticou o ator de Hollywood Selena Gomez por um vídeo de choro que compartilhava em redes sociais no sábado. Em reação ao vídeo de Gomez, a Casa Branca, de sua manga oficial, lançou um vídeo compilado de mães daqueles que supostamente foram mortos por imigrantes ilegais.

Expressando sua angústia pela situação atual, Gomez disse: “Todo o meu povo está sendo atacado, as crianças. Eu não entendo. Sinto muito, gostaria de poder fazer alguma coisa, mas não posso. Não sei o que fazer. Vou tentar de tudo, prometo “, disse ele enquanto chorava.

Várias em redes sociais criticaram Gomez pelo mexicano e não -americano chamam “meu povo”. Um usuário de redes sociais disse: “Selena Gomez é americana. Sua mãe é americana. Seu pai mexicano os abandonou. Ele passou de morar nesta pequena casa do Texas neste palácio de US $ 5 milhões em Los Angeles. Ele é multimilionário nos Estados Unidos No entanto, ele não nos considera “seu povo”.