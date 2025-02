O governo Trump planeja pressionar o COI para inventar uma proibição uniforme de atletas transgêneros

O presidente Donald Trump está pronto para combater os atletas trans para o Comitê Olímpico Internacional.

Trump disse na quarta -feira durante uma cerimônia de assinatura para uma ordem executiva destinada a proibir os atletas transgêneros dos esportes femininos que seu governo quer jogos em Los Angeles.

A ordem permite que o Secretário de Estado para que a COI pressione Altere os padrões que governam eventos esportivos olímpicos “para promover a equidade, a segurança e os melhores interesses das atletas do sexo feminino, garantindo que a elegibilidade para a participação em eventos esportivos seja determinada de acordo com o sexo e não a identidade do gênero ou redução da testosterona “.

A ordem também exige que o Secretário de Estado e o Departamento de Segurança Nacional “revisem e ajustem, conforme necessário, que as políticas permitam a admissão nos Estados Unidos dos homens que procuram participar do esporte feminino”. Não há evidências de que os atletas do sexo masculino tenham competido em eventos das Olimpíadas.

O presidente cessante do COI, Thomas Bach, disse em dezembro que os organizadores olímpicos eram “muito seguros” que poderiam trabalhar com o governo Trump. O presidente apoiou inicialmente Los Angeles durante seu primeiro governo, quando a cidade se ofereceu para os jogos de 2024 que foram concedidos a Paris.

O comitê organizador de LA28 não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.

Segundo os relatos, o presidente do Comitê Organizador de LA28, Casey Wasserman, se reuniu com Trump na Flórida no mês passado antes do início do segundo mandato de Trump, com Wasserman dizendo que mais tarde esperava entregar um jogo de sucesso.

O COI permaneceu em grande parte fora da discussão sobre atletas transgêneros, permitindo que os órgãos do governo internacional para cada esporte estabelecessem os parâmetros para a participação de gênero.

As regras podem executar todo o intervalo. Entidades como as aquáticas mundiais têm diretrizes muito rigorosas, enquanto as regras do triatlo mundial são mais liberais.

A posição do COI pode mudar consideravelmente em um futuro próximo após a aposentadoria de Bach. Entre os candidatos a substituir Bach está a ex -estrela da pista de Sebastian Coe, agora líder mundial de atletismo. Coe tem sido um forte defensor de limitar a participação no esporte feminino a mulheres cisgêneros.

Dois anos atrás, o atletismo sob Coe proibiu os atletas transgêneros da competição internacional, adotando as mesmas regras que a natação e adotou novos regulamentos que exigem que alguns atletas se submetam a um tratamento que suprime os hormônios por seis meses antes de competir para serem elegíveis.

A retórica em torno dos atletas transgêneros aqueceu nos Jogos Olímpicos de Paris no verão passado, com Trump entrando ansiosamente na briga.

Na campanha, Trump frequentemente rotulou dois boxeadores olímpicos de Bad Taiwan ao nascer e se identificou como mulheres.

Trump fez referência a ambos os atletas na quarta -feira.

“Eles tiveram duas mulheres ou duas pessoas que fizeram a transição e ganharam medalhas de ouro e as conquistaram de maneira muito convincente”, disse Trump. “Mas tudo o que termina hoje porque, com essa ordem executiva, a guerra contra os esportes femininos acabou”.