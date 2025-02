O governo Trump prioriza as relações com a Índia: ex -oficial da Casa Branca | Notícias do mundo

Nova Iorque: O governo Donald Trump está priorizando as relações com a Índia e reconhece que o país tem o potencial de transformar a região indo-pacífica e é um “parceiro importante” quando se trata de competir efetivamente com a China, disse um ex-funcionário do funcionário do branco Casa. Esses comentários foram feitos por Lisa Curtis antes da visita do primeiro -ministro Narendra Modi à Casa Branca para uma reunião bilateral com o presidente Trump na quinta -feira.

Ele serviu na primeira administração do presidente Donald Trump como diretor sênior da Ásia Sur e Central no Conselho de Segurança Nacional entre 2017 e 2021. Em uma conferência de imprensa on -line na terça -feira organizada pelo grupo de especialistas com sede em Washington DC, o Centro de Centro de Uma nova segurança americana, (CNA) na véspera da visita de Modi, Curtis disse: “Claramente, o governo Trump está priorizando as relações com a Índia”.

“Eles reconhecem que a Índia é um poder emergente importante e realmente tem o potencial de transformar a região indo-pacífica e o mundo”, disse Curtis, membro sênior e diretor do Programa de Segurança Indo-Pacífico no grupo de especialistas. Modi será o quarto líder estrangeiro em visitar Trump nas semanas após a inauguração do líder dos EUA como o 47º Presidente dos Estados Unidos.

Em menos de um mês após o início do segundo mandato de Trump na Casa Branca, ele recebeu o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu, o primeiro -ministro japonês Shigeru Ishiba e o rei da Jordânia Abdullah II.

Curtis acrescentou que “é notável para a Índia receber tanta atenção com tudo o que está acontecendo no país aqui sob o novo governo Trump”. “E, é claro, o governo indiano também fez sua base e já tomou medidas positivas para estabelecer um tom, um bom tom para a reunião de quinta -feira”, disse ele.

Ele também disse que Quad é “algo muito importante para o governo Trump”. “Já vimos uma reunião dos ministros das Relações Exteriores de Quad, literalmente no primeiro dia do governo Trump. Isso mostra a importância que o governo Trump atribui à Índia e seu papel no Quad”, disse ele.

Em 21 de janeiro, um dia após a inauguração de Trump, o ministro de Relações Exteriores, S Jaishankar e o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, tiveram uma reunião bilateral e quádruplina. Rubio conheceu Jaishankar, assim como outros estrangeiros de estrangeiros do Ministro Australiano da Austrália da Austrália de Quad Grouming, Penny Wong, e o ministro dos Relações Exteriores do Japão Iwaya Takeshi no Departamento de Estado em 21 de janeiro, a primeira reunião ministerial de Quad of o segundo mandato do governo Trump.

“Então isso é algo que os une, a idéia de que os Estados Unidos e a Índia trabalham juntos para preservar um Indo-Pacífico livre e aberto, para garantir que outros países tenham opções além da China, para reduzir as unidades da China, para diversificar as cadeias de suprimentos.

Com a reunião de Trump-Modi no contexto dos anúncios do governo Trump e o foco no comércio e nas tarifas, Curtis disse que será necessário para os dois líderes “tentarem chegar a um acordo comercial”. “Mas se olhássemos para trás no primeiro governo de Trump, apesar de um grande esforço, eles nunca concluíram um acordo comercial. Ainda assim, o atrito comercial não sobrecarregou a associação estratégica geral. E quando Trump deixou o cargo, acho que ele havia deixado o relacionamento entre os Estados Unidos e Índia em um lugar muito bom “, disse ele.

Curtis, no entanto, acrescentou que desta vez: “Veremos menos paciência do presidente Trump sobre problemas comerciais, as expectativas serão mais altas na Índia para fazer concessões nas taxas mais baixas. E assim, ainda temos que ver se a Índia você pode fazer isso .

Em resposta a uma pergunta sobre se Trump está procurando atrair a Índia mais de perto para os Estados Unidos para combater a crescente influência da China no Indo-Pacífico, Curtis disse que, apesar do fato de que grande parte da palestra estará no relacionamento bilateral, Comércio, Imigração, compras de defesa, “O fio chinês será tricotado durante a reunião”.

“Esta é uma questão básica para esta reunião”, disse ele e acrescentou que “os conselheiros de Trump estão muito claros de que a Índia é um parceiro importante quando se trata de competir efetivamente com a China” e voltar contra a agressão chinesa.

“Então eu acho que será uma questão subjacente … teremos que ver o que a declaração conjunta diz. É improvável que eu mencione especificamente a China, mas esse será o tema subjacente de sua cooperação estratégica no Indo-Pacífico” , em tecnologia, problemas de segurança marítima ou relacionamentos de defesa.

“A relação entre os Estados Unidos e a Índia, quando se trata de defesa, é muito importante para a Índia em termos de lidar com a ameaça da China ao longo de sua fronteira em disputa. E vimos isso em 2020, quando teve uma crise nas fronteiras da Índia -China e os EUA realmente intensificaram seu apoio à inteligência, forneceram equipe militar e forneceram grande apoio diplomático à Índia durante esse tempo de crise ”, afirmou.

Antes da visita, Chefe – América, o VFS Global Amit Kumar Sharma disse que a relação entre os Estados Unidos e a Índia está preparada para um crescimento sem precedentes, com uma viagem mais alta nos negócios, comércio, lazer e setores espirituais.

“As empresas estão ansiosas para se associar, impulsionadas por uma ambição compartilhada para o crescimento sustentável. Esse é o resultado de um compromisso estratégico que consiste nos mais altos níveis de governo e indústria”, afirmou.

Além disso, ele disse que a visita de Modi é uma “milha altamente esperada lá”.