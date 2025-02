O grau de nona série morre após a luta de ônibus escolar pela disputa dos assentos se torna violenta em Salem, Tamil Nadu – Tamil Nadu News

Uma discussão menor em um banco de ônibus escolar deu uma volta trágica depois que um garoto de 14 anos sucumbiu às feridas depois de uma briga com um colega de classe.

O incidente ocorreu na quarta -feira, quando dois estudantes da classe 9, Saravanan e Kandaguru, entraram em uma disputa sobre os acordos de assento no ônibus escolar. O argumento se intensificou e, no calor do momento, Saravanan supostamente empurrou Kandaguru, fazendo com que ele caísse e bateu em sua cabeça.

Apesar de ter sido levado às pressas para receber tratamento médico, Kandaguru sucumbiu às suas feridas na manhã de quinta -feira.

Após o incidente, a polícia de Salem prendeu Saravanan. As autoridades confirmaram que serão apresentadas ao Conselho de Justiça Juvenil para obter mais procedimentos legais.

As autoridades estão investigando as circunstâncias que levam à briga.

Em outubro de 2024, um estudante de 19 anos do Presidency College, um socorro, morreu após ser atacado por um grupo de estudantes do College de Pachaiyappa. O ataque, que ocorreu em uma estação ferroviária suburbana em uma suposta rotas territoriais ou rivalidade da ‘rota Thala’, intensificou as tensões entre as duas instituições e reviveu preocupações sobre a violência estudantil na cidade.

‘Rota Thala’ é uma cultura local semelhante a uma gangue em que os estudantes exigem domínio em rotas específicas tomadas por ônibus ou trens. Quando Sussando tentou fugir, ele caiu e, de acordo com os relatos, ele bateu a cabeça em um pilar, o que causou ferimentos graves.