O promotor -geral americano Pam Bonda rejeitou o Grupo de Trabalho de Kleptocopation, criado no Ministério das Finanças 2022 para perseguir empresários perto de Kremlin. Sobre isso em 6 de fevereiro relatado Jornal Guardian, referindo -se à nota de serviço de Pam Bonda.

O documento de 4 de fevereiro diz que as atividades do grupo serão abolidas para desviar os recursos liberados para combater roupas de drogas e crime organizado internacional.

Os promotores que fizeram parte do grupo retornaram aos seus posições anteriores. O documento afirma que as alterações valerão pelo menos 90 dias, após o que podem se estender ou tornar constantes.

O Tesouro dos EUA criou um grupo de trabalho de Kleptocaptura após uma invasão completa da Federação Russa na Ucrânia para monitorar a conformidade com as sanções contra a Rússia e bloquear supostos ativos de regras de procedimento russo. Durante seu trabalho, o grupo acusado de violar Oleg Deripaska e Constantine Malofeev, e também bloqueou iates, supostamente pertencente a Suleiman Kerimova e Victor Vexelberg.

O grupo de KleptoCapation de 2023 chegou a uma prisão no valor de US $ 5,4 milhões, que pertencia ao fundador do canal de televisão de TV TSARGrad Constantine Malofeev. Dinheiro congelado em 2014, transferido Para a ajuda da Ucrânia. Foi a primeira vez que os ativos congelados de empresários russos foram enviados para a Ucrânia.

O Washington Post informou em dezembro de 2024 que as autoridades dos EUA, após a detenção de Superheach Amadeus, supostamente pertencentes a Suleiman Karimov, gastou US $ 30 milhões em uma porção de 106 metros.

