O guarda-roupa cápsula perfeito de 6 peças de Pamela Anderson mantém sua aparência elegante em todos os momentos

Existem inúmeras razões pelas quais Pamela Anderson continua a me cativar, mas seu impecável senso de estilo está inegavelmente no topo da lista. Antes conhecido como um ícone da cultura pop, Anderson também se tornou uma musa do mundo da moda. Nos últimos anos, ela se tornou uma presença constante na Paris Fashion Week – vista no The Row e Vivienne Westwood na temporada passada, entre outros – e até assumiu o papel de embaixadora da marca Pandora. É claro: Anderson está firmemente enraizado no círculo íntimo da moda.

O que a diferencia, entretanto, é sua abordagem autêntica e refrescante à beleza e ao estilo. Com uma estética clean, minimalista e chique sem esforço, e tudo sem a ajuda de um estilista, os looks de Anderson sempre conquistam o carinho dos editores de moda. À medida que avançamos para o coração da temporada, suas roupas mais recentes se tornaram minha fonte de inspiração para revigorar meu guarda-roupa de inverno.

De ternos atemporais a conjuntos de duas peças, o guarda-roupa cápsula de Anderson é uma verdadeira aula de elegância discreta. Pronto para se inspirar em seu estilo exclusivo? Continue rolando para ver os principais cômodos em que ela está morando agora.

ELEGANTE ARMÁRIO CÁPSULA DE 6 PEÇAS DE PAMELA ANDERSON

1. CARDIGAN + 2. CALÇAS COMBINANDO

(Crédito da imagem: Getty Images)

Notas de estilo: Apresentando o conforto mais chique da indumentária, o elegante cardigã e as calças combinando de Pamela Anderson infundiram em sua roupa uma elegância simples que ofereceu o mesmo conforto. Em uma paleta tonal creme, o conjunto era leve e brilhante, incorporando elegância discreta. Embora os tons suaves e neutros fossem perfeitamente legais, esse visual seria igualmente impactante em um tom mais rico.

Isso também vem em três outros tons.

Estes já estão prestes a ser vendidos.

Senhorita Selfridge Cardigã canelado escovado Use-o sobre uma camiseta branca ou sozinho.

Senhorita Selfridge Calça larga com nervuras escovadas Use com um tênis confortável ou uma linda bailarina.

3. CASACO PRETO + 4. MEIAS TRANSPARENTES

(Crédito da imagem: Getty Images)

Notas de estilo: Um casaco preto clássico é um guarda-roupa de inverno inegociável, e Anderson o veste com um toque estiloso combinando-o com meia-calça semitransparente e colocando um cinto fino na cintura. Tirando um pouco do peso de seu casaco preto, a meia-calça transparente adicionou dimensão ao seu look de inverno, ao mesmo tempo que a manteve quentinha no processo.

e outras histórias Casaco justo com abotoamento único Isso também vem em um tom clássico de camelo.

Sheertex Meia-calça super transparente e resistente a rasgos com costura nas costas Compre-os enquanto estão à venda.

EU+EM Casaco smoking de comprimento médio Forever Use-o com um vestidinho preto ou use-o todos os dias com seus jeans favoritos.

Calzedônia Meia-calça 30 deniers, conforto total, toque macio Eles vêm em seis tons diferentes.

5. SAIA FLUIDA + 6. SAPATOS PONTOS

(Crédito da imagem: Getty Images)

Notas de estilo: Uma combinação infalível à qual sempre volto, as saias midi e os saltos pontudos garantem uma silhueta chique. O fluxo de uma saia midi oferece uma dose de feminilidade, enquanto os saltos pontiagudos adicionam um efeito polido e alongado que une o look lindamente.

e outras histórias Saia trapézio de comprimento médio Este tom bege claro cabe facilmente em um guarda-roupa cápsula.

Eles também vêm em dois outros tons.

COS Saia elástica de comprimento médio Use com salto alto ou combine com botas de cano alto.

manga Sapatos de salto assimétrico Os clássicos saltos altos pretos nunca saem de moda.