O Gubernsky CDC organizou o evento “Ano Novo com Olivier”, que incluiu um programa de concertos e entretenimento com apresentações ao vivo de sucessos de anos anteriores, danças e concursos. O clima especial da noite foi criado pelos convidados, a maioria com mais de 50 anos, com sua atividade, diversão e alegria. Os organizadores notaram que gostaram não só dos artistas profissionais, mas também dos convidados que assistiram. Convidamos a todos para Gubernsky para emoções positivas e bom humor.