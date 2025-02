O grupo terrorista do Hamas lançará seis reféns israelenses no sábado, 2 de fevereiro, escreve Times of Israel.

Essas seis pessoas são as últimas 33 reféns, que o Hamas se comprometeu a libertar como parte da primeira fase do acordo de paz com Israel.

É originalmente planejado que os terroristas lançem apenas três reféns em 2 de fevereiro e três mais e uma semana depois. Estes são Eliya Cohen, Omer Wenkert, Omer Shem-T, Tal Shoham, Aver Mengist e Hisham Al-Said. Os dois últimos Hamas capturam por mais de dez anos e os quatro terroristas restantes capturaram outubro de 2023.

O Hamas também disse que, em 20 de fevereiro, os corpos dos quatro reféns mortos seriam transferidos para Israel. Entre eles – a largura de Bibas e seus filhos pequenos Ariel e Kfir. No final de 2023. Khamas alegou que eles morreram devido ao invólucro de aeronave israelense. As autoridades israelenses não confirmaram oficialmente que a largura, Ariel e Kfir Bibas estavam mortos e que seus corpos seriam transferidos em 20 de fevereiro.

Um acordo aéreo entre Israel e Hamas entrou em vigor em 19 de janeiro. Como parte da primeira etapa, que duraria 42 dias, os terroristas se comprometeram a libertar 33 reféns, Israel – a libertar mais de 1900 prisioneiros da prisão e começar a retirar as tropas do setor de gás.

