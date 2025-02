Os representantes do Hamas entregaram aos mediadores uma lista de reféns israelenses, cujo lançamento foi planejado em 8 de fevereiro, no sábado, como parte da transação foi concluída entre o grupo terrorista e Israel.

Os nomes dos reféns chamados Israel News são Eli Sharabi, 53 anos, Ohad Ben-Ami, 56 anos, e 34 anos ou Levy.

Ou Levy é numerado do Festival Nova, no sul de Israel. Sharabi e Ben-Ami-OD Kibutz Beeri, que se tornaram um dos objetivos de ataques terroristas.

A esposa de Levy foi morta durante o ataque do Hamas. Esposa e filha de Sharabi, como Ele escreve Os tempos de Israel também foram mortos e seu irmão foi capturado. Mais tarde, ele foi reconhecido como morto e seu corpo permaneceu com terroristas. A esposa de Ben-Amia também sequestrou terroristas em 7 de outubro, mas foi lançada como parte de um caminhão temporário em novembro de 2023.

Não há Alexander Trufanov russo na lista de reféns liberados na série mais próxima. Está incluído na lista geral de 33 reféns, que o Hamas prometeu inicialmente liberar na primeira fase da transação (eles foram liberados em partes). Membro do Politburo Hamasa Musa Abu Marzuk, que se conheceu em Moscou em 3 de fevereiro com o vice -chefe do Ministério das Relações Exteriores, Michael Bogdanova, prometeu que Trufanov seria libertado “em um futuro próximo”. Ele o chamou de “gesto de respostas” por causa da posição da Rússia na “edição palestina”.

O acordo sobre a participação e a libertação de salários israelenses em troca de prisioneiros palestinos nas prisões israelenses foram concluídos entre os dois lados de 15 de janeiro. Desde então, o Hamas lançou 13 cidadãos de Israel e cinco nacionais tailandeses, que também foram capturados por terroristas durante o ataque em 7 de outubro de 2023. Ainda existem 79 reféns no setor de gás. Alguns deles, de acordo com o governo israelense, já estão mortos.

Israel e Hamas concordaram com uma homenagem Os terroristas libertarão reféns em troca de prisioneiros palestinos. Mas o Hamas realmente manterá força no setor de gás