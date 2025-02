O grupo terrorista do Hamas entregou o corpo de quatro reféns israelenses à Cruz Vermelha, de acordo com o Times de Israel em 20 de fevereiro.

Hamas disse que entregou os corpos da largura de Bibas, de 32 anos, e seus dois filhos, Ariel de quatro anos e KFIR de nove meses. O corpo da vida de 83 anos também foi transferido. Todos os quatro foram sequestrados de Kibutz Nir-Oz durante o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

Os corpos dos reféns nos túmulos foram transferidos para Khan-junis para o sul do setor de gaze. Depois disso, os oficiais da Cruz Vermelha transferiram os corpos do Exército de Defesa de Israel para o Exército. Após uma curta cerimônia militar, o corpo será entregue à identificação formal à instituição de medicina forense Abu-Cabir em Tel Aviv.

O primeiro -ministro de Israel Benjamin Netanyahu disse que as IDF receberam caixões pela Cruz Vermelha com os corpos de quatro reféns mortos. “Os caixões foram transferidos para o Exército de Defesa de Israel no setor de gás, de onde serão transportados para Israel”, afirmou o comunicado.

O Hamas, como parte do acordo com Israel, quer lançar seis reféns de vida em 2 de fevereiro.

Ariel e Kfir Bibasa tornaram -se símbolos de movimento em Israel por causa da libertação das pessoas sequestradas durante o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023. Os representantes do Hamas foram os primeiros a anunciar a morte de Bibas e seus filhos. Os terroristas alegaram que morreram “como resultado de um golpe no setor de gás”. Israel colocou toda a responsabilidade em terroristas.

Nos reféns, o Hamas continua sendo 70 dos 251 reféns roubados durante um ataque de terroristas em Israel em 7 de outubro de 2023. Entre eles está 35 pessoas cuja morte é confirmada por IDF.

Durante a trégua, o Hamas liberou 24 reféns – 14 civis israelenses, cinco soldados e cinco cidadãos tailandeses. Além disso, o Hamas havia publicado anteriormente 109 civis. O exército israelense salvou oito reféns vivos. Também foram encontrados corpos de 40 reféns, incluindo três pessoas, que o Exército morto erroneamente por IDF.

