O Hamas lança mais 8 reféns; Israel começa a libertar prisioneiros palestinos após o atraso | Notícias do mundo

Khan Younis: Os militantes liderados pelo Hamas lançaram oito reféns na quinta -feira como parte do Alto El Fuego na faixa de Gaza, mas a entrega caótica de alguns dos cativos, que foram transferidos por vários milhares de milhares de milhares mascarados, ele desenhou um Protesto irritado de Israel. Mais tarde, Israel começou a libertar 110 prisioneiros palestinos depois que inicialmente a troca foi suspensa pelo primeiro -ministro Benjamin Netanyahu, que exigiu que os mediadores garantissem a saída segura para reféns no futuro. Mais tarde, ele disse que recebeu esse compromisso.

O Hamas lançou sete dos reféns em frente à casa destruída de seu líder assassinado, Yahya Sinwar, quando milhares foram pressionados. O grupo militante chamou de “mensagem de determinação”, mas a mais recente série de disputas desencadeou os mediadores dos EUA e do árabe lutam para reparar a trégua.

O alto fogo pretende finalmente terminar a guerra mais mortal e mais destrutiva já lutou entre Israel e Hamas e garantir a liberação de dezenas de reféns sequestrados no ataque do grupo militante que acendeu a guerra. Uma amostra de força como reféns foi lançada, a primeira refém, a mulher soldado Agam Berger, 20 anos.

Horas depois, uma cena caótica desenvolvida em uma parcela dos outros sete na cidade de Khan Younis, sul. Centenas de militantes do Hamas e o menor grupo de jihad islâmicos chegaram com um comboio, e milhares de pessoas se reuniram para olhar, algumas dos tecidos dos edifícios bombardeados.

As imagens mostraram Arbel Yehoud, 29, 29, que pareciam atordoadas quando os militantes mascarados a empurraram pela multidão gritando, empurrando as pessoas de volta. Gadi Moses, um homem israelense de 80 anos e cinco trabalhadores tailandeses também foram publicados. Yehoud e Moisés são dois cidadãos alemães-israelenses.

Israel identificou os reféns tailandeses lançados como: Watchara Sriaoun, 33; Pongsak Thaenna, 36; Sathian Suwannakham, 35; Surak Rumnao, 32; e Bannawat Saethao, 27 anos. As autoridades tailandesas disseram que pareciam ser uma boa saúde. Vários trabalhadores estrangeiros foram levados em conjunto com dezenas de civis e soldados israelenses durante o ataque do Hamas. Vinte -três tailandeses estavam entre mais de 100 reféns lançados para um incêndio de alta semana em novembro de 2023. Israel diz que três tailandeses permanecem em cativeiro, dois dos quais se acredita estar morto.

Yehoud estava no centro de uma disputa no início desta semana na sequência em que os reféns seriam lançados. Os Estados Unidos, o Egito e o Catar, que negociaram o alto incêndio após um ano de negociações difíceis, resolveram com um acordo de que Yehoud seria divulgado com outras pessoas na quinta -feira.

Cerca de 20 amigos de Yehoud se reuniram no sul de Israel, viram como a cena tensa foi realizada na televisão ao vivo. Alguns choraram. Outros tinham as mãos nos olhos ou na boca. A multidão começou a chorar depois que eles o entregaram na Cruz Vermelha. Netanyahu condenou as “cenas chocantes” e pediu aos mediadores internacionais que garantissem a segurança dos reféns em lançamentos futuros.

O fogo alto permanece por enquanto, mas a próxima fase será mais difícil na primeira fase do incêndio alto, o Hamas lançará um total de 33 reféns israelenses, incluindo mulheres, crianças, idosos e homens doentes ou feridos, em troca de quase 2.000 prisioneiros palestinos. Israel diz que o Hamas confirmou que oito dos reféns que serão liberados nesta fase estão mortos.

Uma linha de ônibus branca que transporta prisioneiros palestinos que se libertaram na quinta -feira à esquerda da Cisjordânia e se dirigiu em direção a Beitunah, perto da cidade ocupada de Ramallah, onde parentes e celebrações estavam esperando. Entre os que lançarão a prisons na quinta -feira está Zakaria Zubeidi, um ex -líder militante e diretor de teatro que participou de um dramático jailbreak em 2021 antes de ser substituído dias depois.

Além disso, cerca de 30 pessoas que cumprem a prisão perpétua após serem condenadas por ataques mortais contra os israelenses serão libertados. Os palestinos incentivaram a libertação dos prisioneiros, a quem vêem amplamente como heróis que sacrificaram a causa de acabar com a ocupação de Terras de Israel em décadas que desejam um estado futuro.

Enquanto isso, as forças israelenses se aposentaram da maior parte de Gaza, permitindo que centenas de milhares de pessoas retornem ao que resta de suas casas e grupos humanitários aumentam a assistência. O acordo exige que Israel e o Hamas negociem uma segunda fase em que o Hamas liberaria os reféns restantes e o alto incêndio continuaria indefinidamente. A guerra pode ser retomada no início de março se um acordo não for alcançado.

Israel diz que ainda está comprometido em destruir o Hamas, mesmo depois que o grupo militante reafirmou seu governo por Gaza a algumas horas da trégua. Um parceiro -chave certo da Coalizão Netanyahu já está pedindo que a guerra recomeça após a primeira fase do incêndio alto. O Hamas diz que não liberará os reféns restantes sem o fim da guerra e uma retirada completa de Israel de Gaza.

O Hamas começou a guerra quando enviou milhares de lutadores quebrados em Israel. Os militantes mataram cerca de 1.200 pessoas, principalmente civis, e sequestraram por volta de 250. A Guerra Aérea e a Terra Posterior de Israel estavam entre as mais mortais e destrutivas em décadas. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 47.000 palestinos foram mortos, mais da metade delas mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que não diz quantos mortos eram militantes.

O exército israelense diz que matou mais de 17.000 combatentes, sem fornecer evidências, e que fez todo o possível tentar salvar civis. As mortes civis do Kake Hamas porque seus combatentes operam em densos bairros residenciais e colocam infraestrutura militar perto de casas, escolas e mesquitas.

A ofensiva israelense transformou bairros inteiros em montes de detritos cinzentos, e não está claro como ou quando algo será reconstruído. Cerca de 90 % da população de Gaza foi deslocada, muitas vezes várias vezes, com centenas de milhares de pessoas vivendo em campos de tendas miseráveis ​​ou escolas fechadas.