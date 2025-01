O Hamas lançou quatro reféns israelenses e os entregou à Cruz Vermelha

Os militantes do Hamas entregaram à Cruz Vermelha por quatro reféns israelenses, para os quais o grupo terrorista se comprometeu a ser libertado como parte do acordo de interrupção de incêndio. Tradução GELO “Al-Jazz”.

Nama Levy, 20 anos, Karina Ariev e Daniel Gilbo, bem como Liri Albag, de 19 anos, foram libertados. Todos ficaram presos durante o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

A montagem dos reféns aconteceu na Praça da Palestina, na cidade de Gazi. Os reféns liberados foram levados para o palco cercado por militantes armados. Depois disso, eles foram levados para os carros da Cruz Vermelha.

Como célebre De manhã, a época de Israel, dezenas de combatentes do Hamas e um grupo de jihad islâmica, bem como moradores da cidade, se reuniram na praça.

Israel lançará 200 prisioneiros palestinos em resposta. Por dados Reuters, 70 deles serão deportados do lado de fora do setor de gás e da costa oeste. Alguns serão enviados ao Egito, outros – para a Argélia, Catar ou Turquia.

Na sexta -feira, 24 de janeiro, o primeiro -ministro de Israel Benjamin Netanyahu disse que recebeu uma lista de reféns, que os militantes prometeram libertá -los. As autoridades consideraram esta lista com uma violação do acordo. O acordo exige que o Hamas primeiro divulgue todos os reféns civis e depois uma equipe militar. Arbel Yehud foi assumido como listado em 25 de janeiro. No entanto, ele não está na lista publicada pelo Hamas. Somente as mulheres são indicadas lá. A época de Israel explicou que Yehud estava realizando um grupo terrorista de jihad islâmica, não Hamas.

No entanto, Israel decidiu que essa violação não era tão séria que seria extinta.

Em 19 de janeiro, ocorreu a primeira troca de reféns israelenses para os prisioneiros palestinos. O Hamas publicou três israelitas. O grupo entregou refém à Cruz Vermelha na Praça Sarai, na cidade de Gaza. Israel, como parte da transação na noite de 20 de janeiro, libertou 90 prisioneiros palestinos da prisão.

No total, seis semanas devem ser lançadas 33 dos 97 reféns, que estão presos de terroristas. Para cada refém civil, Israel lançará 30 palestinos, para cada exército – 50.

