O Hamas lançou três reféns israelenses. Entre eles está Yarden Bibas, o destino de sua esposa e dois filhos (1 e 5 anos), por terroristas, ainda não é conhecido

O grupo Hamas entregou a Cruz Vermelha a três reféns israelenses-35 anos, Yarden Bibas, Ofer Calderon, 54 anos, e a China Siegel, de 65 anos.

Os terroristas Bibas e Calderon Hamas entregaram a Cruz Vermelha em Khan Junis, de onde foram levados para o local do exército israelense no setor de gás. A transferência de Siegel é feita separadamente – no porto de Gazi.

Bibas, Calderon e Sigal levaram reféns durante o ataque terrorista do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023.

Juntamente com Calderon, que, além de Israel, tem a cidadania da França, os terroristas capturaram sua esposa Aviv, lembra que a época de Israel, foi lançada em novembro de 2023.

A esposa de Bibas Shiri e os filhos de Ariel (5 anos) e KFIR (1 ano) também capturaram terroristas em 7 de outubro de 2023. O Hamas disse em novembro de 2023 que Shiri, Ariel e Kfir foram mortos, mas não havia informações confiáveis ​​sobre seu destino.

Keith Siegel, que também é cidadão americano, também capturou terroristas em 7 de outubro de 2023 e passou 484 dias como refém.

“A liberação deles derrama o ar da luz na escuridão, inspirando esperança e demonstrando o triunfo do espírito humano”, disse a unificação dos parentes dos israelenses, que estavam hospedando e desaparecendo.

Israel e Hamas concluíram um acordo sobre o tributo, que entrou em vigor em 19 de janeiro. A troca em 1º de fevereiro se tornou a quarta sob o acordo. A época anterior, o Hamas publicou oito dos reféns israelenses em 30 de janeiro.

Israel permitiu que os habitantes voltassem para casa. Eles estão esperando as ruínas A trégua do Hamas e Israel é mantida contra tudo. O que está acontecendo lá?