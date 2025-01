O Hamas libertou quatro reféns israelenses. Israel libertará 200 prisioneiros palestinos; 121 deles estão cumprindo penas de prisão perpétua

Na Praça Palestina, em Gaza, o Hamas entregou quatro reféns israelitas a representantes da Cruz Vermelha. São elas Karina Ariev (20 anos), (20 anos), Naama Levi (20 anos) e Liri Albag (19 anos). Todos serviram como guardas nas Forças de Defesa de Israel em 7 de outubro de 2023, dia do ataque do Hamas a Israel, ou seja, monitoraram a fronteira da Faixa de Gaza por meio de câmeras e outros equipamentos de vigilância. Quando foram libertadas, as meninas vestiam uniformes militares.

O processo de entrega de reféns à Cruz Vermelha foi muito mais organizado desta vez do que na semana anterior, quando o Hamas libertou Romi Gonen, Emilie Damari e Doron Steinbrecher. Um palco foi montado na Praça Palestina coberto com slogans sobre “vitória sobre o sionismo” em árabe, inglês e hebraico. Os reféns foram levados ao palco para que esses slogans aparecessem nas primeiras imagens de sua libertação. Eles então entraram em veículos da Cruz Vermelha e deixaram a praça por um corredor humano formado por militantes do Hamas.

A Cruz Vermelha entregou as meninas a representantes do exército israelense e do Serviço Geral de Segurança (Shin Bet) na fronteira entre a Faixa de Gaza e Israel. De lá, foram levados para uma base militar israelense, onde conheceram suas famílias. Após um exame médico inicial, eles serão transportados de helicóptero para o maior Hospital Sheba de Israel, em Ramat Gan, para um exame completo e reabilitação.

A libertação dos reféns foi ameaçada no dia anterior. De acordo com acordos preliminares, o Hamas deveria libertar três mulheres soldados e um civil, Arbel Yehud, em 25 de Janeiro. Mas o nome de Yehud não constava da lista de reféns a serem libertados, que o Hamas entregou a Israel. Em Gaza, é detido por representantes não do Hamas, mas de outro grupo terrorista, a Jihad Islâmica. Israel concordou com a troca depois de receber garantias de que Yehud estava vivo.

Em troca de quatro reféns, Israel libertará 200 prisioneiros palestinos da prisão. Nos termos do acordo, 30 palestinos são libertados por cada refém civil e 50 por cada refém militar.

Dos 200 palestinianos cuja libertação está prevista para 25 de Janeiro, 121 cumprem penas de prisão perpétua e os restantes 79 cumprem longas penas de prisão. 137 pertencem ao Hamas, 26 ao Fatah, 29 à Jihad Islâmica, três à Frente Popular para a Libertação da Palestina, dois à Frente Democrática para a Libertação da Palestina e outros quatro não são membros de nenhuma organização.

A maioria dos prisioneiros poderá viver na Faixa de Gaza ou na Cisjordânia após a sua libertação. No entanto, 70 deles estão sujeitos à deportação para o Egito. A Argélia, a Tunísia e a Turquia já manifestaram a sua disponibilidade para aceitar alguns deles.

O material está sendo atualizado

