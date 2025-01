O Hamas nomeou quatro reféns que os terroristas pretendem libertar em 25 de janeiro. Israel afirmou que a lista não estava de acordo com os acordos

O Hamas divulgou os nomes de quatro mulheres israelenses que o grupo terrorista planeja libertar em 25 de janeiro como parte de um acordo de cessar-fogo com Israel.

Segundo o The Times of Israel, os meios de comunicação israelitas não publicam os nomes a pedido das autoridades, que devem primeiro informar as famílias dos reféns. Lista publicado em canais de telegrama conectados ao grupo.

As autoridades israelitas consideram que a lista entregue ao Hamas constitui uma violação do acordo, diz Os Tempos de Israel. O acordo exige que o Hamas liberte primeiro todos os reféns civis e depois os soldados.

Esperava-se que Arbel Yehud estivesse na lista de lançamento em 25 de janeiro. No entanto, ela não consta da lista publicada pelo Hamas. Apenas militares do sexo feminino estão listadas lá. O Times of Israel explica que Yehuda está detido pelo grupo terrorista Jihad Islâmica, não pelo Hamas.

Segundo a publicação, altos funcionários israelenses estão consultando uma resposta à lista do Hamas, que, segundo eles, viola os termos do acordo.

Em 19 de janeiro ocorreu a primeira troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. O Hamas libertou três mulheres israelenses. O grupo entregou os reféns à Cruz Vermelha na Praça Saraya, na cidade de Gaza. Como parte do acordo, Israel libertou 90 prisioneiros palestinos da prisão na noite de 20 de janeiro.

Um total de 33 dos 97 reféns que permanecem em cativeiro terrorista devem ser libertados no prazo de seis semanas. Israel libertará 30 palestinos por cada refém civil e 50 por cada refém militar.