O Hamas anunciou que cumpriria o contrato de interrupção de gás no setor de gás, incluindo a troca da troca de reféns israelenses, relata os tempos de Israel em relação a uma declaração do grupo terrorista.

O líder do grupo palestino em Halil al-Heiy Gas realizou negociações no Cairo com representantes do Egito e do Catar. O Hamas disse que os intermediários egípcios e do Catar prometeram remover obstáculos que impedem a entrega da ajuda humanitária no setor de gás.

“As consultas foram uma maneira positiva, e o Hamas confirma que continua a cumprir os termos do contrato, incluindo a implementação do processo de troca de prisioneiros (reféns israelenses em prisioneiros palestinos) em um determinado momento”, o Hamas (citação para cotação de borlas ) disse.

Em 10 de fevereiro, o Hamas anunciou a abolição do lançamento do próximo grupo de reféns israelenses em 15 de fevereiro. O grupo acusou Israel de violar acordos de paz, incluindo o país não permite ajuda humanitária ao setor de gás.

Em resposta, Israel réu O Hamas violou um acordo sobre o tributo e ameaçou renovar intensos operações militares em gás.

A trégua entre Israel e Hamas opera desde meados de janeiro. De acordo com suas condições, nos primeiros 42 dias, o Hamas prometeu libertar 33 reféns israelenses, Israel – para deixar mais de 1900 prisioneiros palestinos da prisão e começar com o casco do setor de Gaza.

Israel e Hamas concordaram com um cessar -fogo durante negociações intensas – eles nunca se conheceram Bidan e Trump Mensengers foram demolidos em Netanyahu e Catar – Grupo Palestino