O hat-trick de Mbappé dá ao Real Madrid uma vitória fácil em Valladolid

Kylian Mbappé Ele marcou três gols na vitória do Real Madrid sobre o último colocado Real Valladolid por 3 a 0 no sábado, ampliando sua vantagem no topo da tabela da LaLiga.

O Real abriu o placar aos 30 minutos, quando Mbappé fez uma dobradinha clara com Jude Bellingham, invadindo a área para receber o passe do inglês e superar a armadilha do impedimento antes de chutar alegremente para o goleiro Karl Hein.

Eles ampliaram a vantagem em um contra-ataque rápido aos 56 minutos e garantiram a vitória de pênalti, depois que Mario Martín foi expulso por uma entrada em Bellingham dentro da área, nos descontos.

O Real Madrid lidera a classificação da LaLiga com 49 pontos, quatro à frente do segundo colocado Atlético Madrid, que perdeu dois pontos em casa no sábado, no empate em 1 a 1 com o Villarreal. Seguem-se Barcelona e Athletic Bilbao, empatados com 39 pontos, ambos com um jogo a menos.