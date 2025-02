Het Laatste Nieuws sobre a investigação do acidente de aeronave no ar sobre o aeroporto de Ronald Reagan, RG é comentado pelo CEO da Agência Internacional de Consultoria e Analítica “Flight Security” Sergey Melnichenko:

-No Conselho de Segurança Nacional de Transporte dos EUA (NTSB), que está investigando, eles disseram: “O NTSB não planta briefings adicionais para a mídia no local do incidente sobre a colisão do ar perto do aeroporto de Washington/Ronald Reagan . O NTSB precisa em informações adicionais para verificar os dados obtidos do Black Hawk -Helicopter.

Na noite anterior, em seu relatório atualizado sobre a pesquisa do NTSB, ela disse que “as informações atualizadas foram fornecidas. De acordo com essas informações, o controle de tráfego aéreo estava no momento da colisão do Black Hawk a uma altura de 300 pés. Esses dados foram concluídos nos próximos 100 pés “

Foi relatado anteriormente que o registrador de fuga de dados de voo (FDR) foi encontrado em boas condições. Outro – um gravador de fala (CVR) foi influenciado pela água, mas contém 124 minutos de gravação de áudio de boa qualidade. Os registros já foram sincronizados.

O helicóptero possui um registrador de dados de fala e voo digital combinado, esta “caixa preta” também foi descoberta. Não tem dano externo. Muitas gravações de vídeo foram coletadas. Uma entrevista foi realizada com controladores de tráfego aéreo, incluindo aqueles que trabalharam no momento do incidente, e essas entrevistas estão em andamento.