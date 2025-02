Sobre Scarborough Shoal (Mar da China do Sul): Um helicóptero da Marinha Chinês voou para menos de 3 metros (3 metros) de um filipino de avião de patrulha na terça -feira em uma área em disputa do Mar da China Meridional, como o piloto do piloto alertou pelo rádio: “Você está voando muito perto, você é muito perigoso. “O helicóptero estava tentando forçar uma aeronave turbo-proposco de Cessna Caravan, que pertence às Filipinas e ao Escritório de Recursos Aquáticos do que a China afirma ser o seu espaço aéreo sobre o tão disputado Scarborough Shoal do noroeste das Filipinas.

Os representantes da mídia estrangeira convidados no avião testemunharam o tenso confronto de 30 minutos, enquanto o avião filipino continuava com sua patrulha de baixa altitude em torno de Scarborough com o helicóptero da Marinha Chinesa ao redor ou voando perto ou voando para a esquerda em clima obscuro.

“Você está voando muito perto, é muito perigoso e colocou em risco a vida de nossa tripulação e passageiros”, disse o piloto filipino do helicóptero da Marinha Chinês por rádio ao mesmo tempo. “Mantenha seu avião afastado e distanciar o padrão de segurança estabelecido pela FAA e ICAO.” O piloto se referiu à distância padrão entre a aeronave exigida pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos e pela Organização Internacional da Aviação Civil para impedir desastres aéreos.

A Guarda Costeira das Filipinas e o Escritório de Pescas disseram em comunicado que permanecem “comprometidos em afirmar nossa soberania, direitos soberanos e jurisdição marítima no mar das Filipinas Ocidentais, apesar das ações e escadas agressivas da China”. Eles se referiram ao nome de filipino. Para o trecho de águas no mar da China Meridional, mais perto da costa oeste das Filipinas.

As autoridades chinesas não comentaram imediatamente o incidente, mas nas reuniões anteriores, eles afirmaram firmemente os direitos soberanos da China em Scarborough e as águas vizinhas e alertaram que suas forças protegeriam os interesses territoriais do país a todos os custos.

A reunião na terça -feira, que deve ser protestada pelo governo das Filipinas, é o último ponto de vista em um confronto territorial de décadas em uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo, que envolve a China, as Filipinas, Vietnã, Malásia, Malásia, Brunei e Taiwan.

Os confrontos no alto mar dispararam entre os guardas do territorial chinês e filipina desde 1999, mas desde então isso foi visto de perto pela Guarda Costeira Chinesa, pela Marinha e pela suspeita dos navios da milícia.

A China exibiu sua Guarda Costeira, a Marinha e a suspeita da milícia em Scarborough após um confronto tenso com os navios filipinos em 2012.

No ano seguinte, as Filipinas levaram suas disputas com a China para a arbitragem internacional. Uma decisão de 2016 tomada por um painel de arbitragem apoiado pelas Nações Unidas invalidou a expansiva reivindicação da China no Mar da China Meridional com base na convenção da ONU sobre a lei do mar.

A China, signatária da UNCLOS como Filipinas, se recusou a participar da arbitragem, rejeitou seu resultado e continua a desafiá -lo.