O helicóptero entregue à clínica ferida na explosão no LCD "Scarlet Sailing"

De acordo com os últimos dados, um total de quatro pessoas feridas foram entregues a hospitais. Eles estão todos em estado grave. Os serviços operacionais continuam trabalhando no pátio do LCD e perto da rua, a área adjacente foi investigada em busca de itens suspeitos.

Anteriormente, a RG escreveu que em um dos edifícios de um LCD -LCD de elite, um dispositivo explosivo explode. Como resultado da explosão, uma pessoa morreu. O Metropolitan GSU SK abriu um processo criminal. De acordo com dados provisórios, essa explosão foi uma tentativa do fundador do Batalhão de Arbat, presidente da Federação de Boxe do DPR, Armen Sargsyan.