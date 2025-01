O helicóptero militar cai no avião: massacre para suspeitas trágicas de Wasghinton Vídeo

Uma área planejada de American Airlines colisão com um Helicóptero Militar Black Hawk E estava de lado em Rio Pottac. O acidente ocorreu um Washington Às 21h, igual a 3 horas na Itália. As causas ainda não estão claras, mas das imagens incluídas por uma webcam e na grade, você pode ver claramente que o helicóptero continuará de uma maneira enviada lateralmente e acaba no avião. Um brilho, os dois veículos acabaram na água. No avião, um CRJ-700 quem começou WichitaKansas, e pousouOvento reashavia Sessenta passageiros um Quatro membros Equipe. Havia três soldados no helicóptero, mas não nos oficiais seniores. No momento, 18 corpos foram restaurados, mas um equilíbrio muito mais pesado é temido. Fontes militares relatam que o helicóptero estava envolvido em um rotina.

O registro da comunicação da torre de controle mostra que os controladores de vôo haviam tentado avisar O helicóptero que se aproximou da aeronave perigosamente. “Pad 25 – você ouve – você tem jato à vista”. Então a colisão. Na época da tragédia, a visibilidade era boa. A agência de transporte federal iniciou imediatamente uma investigação. Quatro sobreviventes foram recuperados do Potomac, mas não está em que circunstâncias. Não há notícias de outros. O FBI excluiu a hipótese terrorismo. O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Ele enviou uma oração às vítimas. “Aquele Deus – ele escreveu – abençoe suas almas”. Dezenas de familiares de passageiros, que estavam no aeroporto de Arlington, chegaram à área perto do Potomac, esperando notícias.

Uma expectativa dramática começou para eles, mas parece sem esperança. No momento, não há notícias sobre outros sobreviventes, enquanto dezenas de socorristas estão na água, procurando os destroços. A temperatura do rio é de Menos de zero graus. A controvérsia começou imediatamente nas redes sociais. Alguns representantes democratas do Congresso denunciaram os cortes de Trump na semana passada na Agência Federal de Transporte. A equipe já era considerada insuficiente. Cinqüenta anos atrás, o último acidente de avião em Washington caiu: um avião no ar na Flórida caiu durante a tomada contra uma ponte. 74 das 79 pessoas morreram no acidente, além de quatro que estavam nos carros da ponte. Mesmo assim, era de janeiro, em 13 de janeiro de 82.