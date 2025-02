O Herdeiro Saudita Prince discute questões regionais com o presidente alemão

Saudita Herdeiro Príncipe Mohammed bin Salman Ele conversou com o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier Para discutir muitos problemas regionais e internacionais, disse a mídia local na terça -feira.

As discussões entre os dois líderes, que ocorreram na segunda -feira, também adotaram relações bilaterais entre a Arábia Saudita e a Alemanha e as maneiras de fortalecê -las, informou a agência de notícias do estado Saudita Spa.

Steinmeier chegou ao reino rico em petróleo na noite de domingo, como parte de uma turnê regional que também inclui paradas na Jordânia e Türkiye.

A visita foi originalmente agendada em novembro de 2024, mas foi adiada após o colapso do governo da coalizão na Alemanha.