O Hezbollah diz que o funeral de Nasrallah será realizado em 23 de fevereiro

Hezbolá anunciou no domingo que o funeral para o líder de há muito tempo Hassan Nasrallah, morto em um ataque israelense no ano passado, ocorrerá em 23 de fevereiro em Beirute.

Em uma declaração televisionada, o secretário -geral Naeem Qassem disse que Nasrallah “era martirizado em um momento em que as condições eram difíceis e não havia possibilidade de funeral”.

Nasrallah “foi temporariamente enterrado (devido a condições de segurança) e agora decidimos comemorar um funeral público em 23 de fevereiro”, acrescentou.

Qassem disse que um funeral também ocorrerá para Sayyid Hashem Safieddine, outro funcionário do Hezbollah que foi morto em um ataque aéreo israelense quase uma semana após o assassinato de Nasrallah.

Ele disse que Safieddine será enterrado com o título de secretário -geral, confirmando pela primeira vez que ele foi escolhido como sucessor de Nasrallah antes de ser morto.

“Sayyid Hashem Safieddine também será chorado como secretário geral do partido, como quatro dias após o assassinato de Nasrallah, elegermos Hashem como secretário geral e o consideramos martirizado nessa capacidade”, disse Qassem.

O chefe do Hezbollah disse que Nasrallah será enterrado nos arredores de Beirute “em um terreno na estrada do aeroporto”, enquanto Safieddine será enterrado em sua cidade natal, Deir Qanoun, no sul do Líbano.

Nasrallah foi morto por Israel em 27 de setembro de 2024 em uma série de ataques aéreos nos subúrbios sul de Beirute. Safieddine foi atacado em 3 de outubro.

Israel teve que concluir a retirada de seu exército do Líbano antes de 26 de janeiro, sob um alto acordo de incêndio, mas recusou e o prazo estendido até 18 de fevereiro.

A trégua terminou com bombardeio entre Israel e o grupo libanês que começou em outubro de 2023 após o início do ataque à faixa de Gaza e se tornou um grande conflito em setembro de 2024.

O mais de um ano de luta matou mais de 4.000 pessoas no Líbano e feriu muitos outros.