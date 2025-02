Um homem da Flórida foi preso e acusado de duas posições de tentativa de assassinato depois de atirar em um veículo com dois homens que pensavam que eram palestinos, mas eles acabaram sendo visitantes israelenses, autoridades locais e relatórios da mídia.

O site de correções do condado de Miami-Dade diz que o suspeito de 27 anos Mordechai BrafmanEle foi acusado de duas posições de tentativa de assassinato e reservado no domingo para o tiroteio no sábado.

Um policial confirmou relatórios anteriores da mídia local que Brafman disse em entrevista à polícia que, enquanto dirigia seu caminhão em Miami Beach, ele viu duas pessoas que pensavam que eram palestinos. Ele parou, atirou neles e os matou.

No entanto, as vítimas sobreviveram. Um foi baleado no ombro e o outro teve um antebraço ferido. Eles acabaram sendo visitantes israelenses e não -palestinos, disse a polícia.

A Reuters não conseguiu identificar imediatamente um representante ou advogado de Brafman.

Os defensores dos direitos humanos dizem que houve um aumento no ódio anti-muçulmano, anti-palestino e anti-semita nos Estados Unidos desde o início da Guerra dos Estados Unidos em Gaza em Gaza após um ataque do grupo de resistência Palestina de 7 de outubro , 2023 Hamas.