O homem de Bengala continua esfaqueando uma farra depois que a licença foi negado, preso

Um funcionário do governo de Bengala Ocidental atacou várias pessoas no cargo com uma faca depois que a licença foi negada por vários dias. Frustrado devido ao trabalho sem permissão, Amit Sarkar perdeu a calma quando seus colegas zombaram de sua mãe, disse os indianos expressos.

Amit Sarkar foi publicado no Karigori Bhawan em Calcutá e foi encontrado andando pela estrada com uma faca manchada de sangue na mão. O vídeo do incidente se tornou viral nas redes sociais, onde você pode ver Sarkar andando com uma bolsa na mão e uma faca manchada de sangue em outra.