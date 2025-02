O Tribunal Superior de Bombaim concedeu o título a um morador da sobreposição que foi condenado por assassinar sua esposa em 2013.

O caso envolveu o assassinato de Vidya Deepak Jadhav, supostamente cometido por seu marido, Deepak Madhukar Jadhav. Vidya casou -se com Deepak em abril de 2012 e foi bem tratado bem, mas em um mês, seu marido e -LAWS começaram a suspeitar de sua personagem e assediá -la por não conceber um filho. Ela informou sua família sobre as ameaças e os maus -tratos do marido e das latas. Apesar dos esforços de sua família para mediar, o abuso continuou.

Em 27 de outubro de 2013, Deepak informou o pai de Vidya que ele havia desmaiado e parado de respirar. No entanto, uma autópsia revelou que ele havia morrido devido ao estrangulamento, o que levou a uma queixa contra Deepak e sua família.

O tribunal considerou Deepak culpado de assassinato com base em evidências circunstanciais. Foi estabelecido que Vidya foi visto pela última vez com Deepak, e um Langot (Machloth) usado para o estrangulamento de sua casa foi recuperado. O médico confirmou que as lesões no pescoço de Vidya eram consistentes com o estrangulamento.

O juiz do Tribunal de Primeira Instância decidiu que Deepak era responsável apenas pelo assassinato, com sentença de prisão perpétua sob a seção 302 do Código Penal Indiano. Os membros de sua família foram absolvidos devido à falta de evidências para demonstrar sua participação em assédio ou assassinato.

Deepak abordou o Tribunal Superior com um recurso. Seu advogado, Satyavrat Joshi, argumentou que o juiz de primeira instância tinha incrédulo a acusação de crueldade contra todos os réus, incluindo Deepak, e que a única evidência contra ele foi a recuperação de um langot usado para estrangulamento. Ele também enfatizou a prisão prolongada de mais de 11 anos. “O recurso é de 2016 e não é provável que seja ouvido no futuro imediato”, apresentou Joshi.

Desde que Jadhav está sob custódia há mais de 11 anos desde sua prisão em 2013, o Banco de Juízes Revati Mohite-Dere e Neela Gokhale decidiram que o julgamento de Deepak foi suspenso. Ele recebeu o vínculo de um bônus de 25.000 â € 25.000 e deve informar o Tribunal de Primeira Instância a cada quatro meses.