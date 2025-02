O homem de Tamil Nadu derramou o corpo quebrado do lado de fora da loja de açougueiro depois que a carne é negado – Tamil Nadu News

Um homem jogou um corpo quebrado do lado de fora de uma loja de açougueiro no Palani Chettipatti de Tamil Nadu depois que o proprietário se recusou a lhe dar carne no domingo, informou a polícia.

O homem, identificado como Kumar, trabalha em um cemitério e era um cliente habitual na loja liderado por Manyyarasan, informou a polícia. No domingo, Kumar foi à loja e pediu carne. No entanto, Maniyarasan se recusou a dar -lhe a carne.

Kumar saiu, mas depois voltou com um corpo que, segundo os relatórios, retirou de um cemitério. Ele o jogou em frente à loja e fugiu, de acordo com a polícia.

As autoridades chegaram, recuperaram o corpo e o transportaram de volta ao cemitério em uma van mortuária. A polícia está procurando Kumar.