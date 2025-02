O homem de Uttarakhand passa pela cabeça da ICC, Jay Shah, exige Rs 5 lakh do Haridwar BJP MLA Adesh Chauhan, preso – Uttarakhand News

A polícia de Uttarakhand prendeu um homem por passar pelo Ministro do Interior da União, Amit, filho de Shah, Jay Shah, presidente do Conselho Internacional de Críquete, e exigindo Rs 5 lakh de um MLA local do BJP. Segundo a polícia, mais duas pessoas foram identificadas por sua participação com o réu Priyanhu Pant, das quais uma foi presa e o outro está em andamento.

Em um comunicado, o superintendente da polícia de Haridwar, Prmod Singh Dobal, disse Pant, 19 anos, foi preso em Delhi na segunda -feira, enquanto Uvesh Ahmed foi pego em Rudrapur no distrito de Udham Singh Nagar, de Udham Singh, do estado de Hill.

Dobal adicionou uma operação de pesquisa para Gaurav Nath.

Além de exigir Rs 5 lakh de Adesh Chauhan, o MLA do BJP de Haridwar, os três réus também tentaram extorquir o dinheiro de Mla Sarita Arya e Rudrapur MLA Shiv Arraes a prometer que os ministros disseram o principal policial.

De acordo com as informações, Chauhan recebeu uma ligação de um número desconhecido no domingo à noite e da pessoa que ele chamou de se identificou como Jay Shah. A pessoa que ele chamou solicitou uma doação de Rs 5 lakh na parte inferior da festa.

Quando Chauhan expressou suas dúvidas, a pessoa que ele chamou ameaçou difamá -lo em redes sociais se ele não pagasse o dinheiro.

Imediatamente após a ligação, o oficial de relações públicas do legislador apresentou uma queixa, com base na qual a polícia iniciou uma investigação.

Dobal disse que as equipes policiais rastrearam os números CDR, IMEI e locais de telefones celulares. Depois de agredir vários lugares em Ghaziabad e Delhi, Pant foi preso em Delhi com o celular usado no crime.

Durante o interrogatório, Pant confessou que os três planejavam extorquir o dinheiro do MLA para levar uma vida luxuosa.