O homem do exército doa os órgãos da criança depois de morrer em um acidente, salva seis pacientes com doenças críticas.

Havildar Naresh Kumo, um oficial não -comprador do Décimo Batalhão do Regimento Mahar, doou os órgãos de seu filho depois que o ano de 18 anos morreu em um acidente de trânsito. O ato de coragem de Kumar ajudou a salvar a vida de seis pacientes críticos.

Em 16 de fevereiro, apenas uma semana depois que Arshdeep Singh morreu em 8 de fevereiro, Kumar consentiu em doar o fígado, o rim, o pâncreas e a córnea de seu filho.

O fígado e o rim foram transportados através de um corredor verde para a investigação e referência do Hospital do Exército em Nova Délhi e o pâncreas foi doado a um paciente que lutou contra o diabetes potencialmente mortal tipo 1 com doença renal crônica.

Enquanto isso, as córneas foram preservadas para restaurar a visão dos necessitados.

Esse esforço para salvar vidas foi possível através da experiência do Hospital de Comando, Chandimandir, reconhecida pela recuperação de órgãos.