O homem tribal morre de suicídio, ele alega tortura da polícia da J&K em vídeo

Um homem tribal de 25 anos morreu por suicídio depois de reivindicar uma tortura severa pela polícia de Jammu e Caxemira. O homem, Makhan Din, do distrito de Katua, gravou um vídeo antes de sua morte alegando que os policiais o forçaram a confessar vínculos com militantes, apesar de serem inocentes.

Antes de dar um passo extremo, o homem falou sobre sua lealdade à polícia e não tinha vínculos com os terroristas. Ele alegou que foi torturado durante a custódia e forçado a confessar seus vínculos com terroristas. Além disso, ele disse que escolheu suicídio para que nenhum outro membro de sua família tivesse que sofrer humilhação e tortura.

O incidente levou a altas tensões na área. Em resposta a acusações graves, a polícia de Jammu e a administração do distrito iniciaram investigações paralelas para investigar reclamações contra a equipe policial local.

O presidente do Popular Partido Democrata de Jammu e Cashmiro (PDP), Mehbooba Mufti, também expressou preocupações, sugerindo que a morte de Din foi o resultado da tortura policial.

“As surpreendentes notícias de Kathua: Makhan Din, 25 anos de The Perody, Billawar, foram presas pelo Sho Billawar por acusações falsas de ser um trabalhador terrestre (OGW). Segundo os relatórios, ele passou por um golpe e tortura brutal, forçado Confissão à confissão e tragicamente encontrado morto hoje.

Pesquisa de Ordens CM

O primeiro -ministro de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah, disse que levantou o assunto com o governo central, exigindo uma investigação de tempo no incidente. Além disso, ele garantiu que o governo do estado também realizará investigação.

Consulta de Ordem da Polícia da J&K

O CM escreveu em X: “Vi os relatórios excessivos de uso e assediar circunstâncias que não estão completamente claras.

“A J&K nunca será completamente normalizada e livre de terror sem cooperação e associação com a população local. Incidentes como esses correm o risco de alienar pessoas que precisamos levar conosco no caminho para concluir a normalidade. Abordei esses incidentes com O governo da União e insistiu que ambos os incidentes são investigados de forma transparente.

No segundo incidente citado pelo CM, um motorista de caminhão foi morto no chute do exército depois que ele supostamente parou em um ponto de controle no distrito de Baramulla, no norte de Cashmiro. O exército disse que perseguiu o caminhão por 23 km depois que o motorista não parou antes de abrir o incêndio.

O corpo de Chinar do Exército Indiano escreveu em X: “Em 5 de fevereiro de 2025, com base em uma contribuição específica de inteligência sobre o movimento de terroristas, um posto de controle de veículos móveis (MVCP) foi estabelecido pelas forças de segurança) pelas forças de segurança pelas forças de segurança .

“As tropas alertas perseguiram o veículo por mais de 23 km. Forças de segurança onde ele foi declarado morto “, disse a publicação.

“O caminhão completamente acusado foi enviado para a delegacia mais próxima. A busca detalhada da custódia da polícia está em andamento e a investigação sobre os antecedentes do suspeito está em andamento”, acrescentou.

Segundo suicídio em 2 anos

Din Suicide é o segundo incidente desse tipo em menos de dois anos, quando alguém morreu por suicídio por suposto assédio policial em Jammu e Caxemira.

Em abril de 2023, um homem chamado Mukhtar Hussain Shah morreu por suicídio e o filmou depois de reivindicar a tortura da polícia no distrito de Poonch. Shah, que gravou um vídeo de 10 minutos antes de consumir um pouco de veneno, suposta tortura durante o interrogatório em relação ao ataque. Ele morreu em um hospital em Rajouri.