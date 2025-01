O Hospital de Emergência nº 1 da cidade de Lipetsk entrou nas 10 principais clínicas públicas da região de Lipetsk com base nas avaliações dos pacientes em 2024.

Conforme relatado pela instituição estatal de saúde “Lipetsk GB SMP No. 1”, estes são os resultados do prêmio médico do maior site de classificação da Rússia para médicos “ProDoctors”. Além disso, o cirurgião plástico do Hospital de Emergência nº 1, Dmitry Nikolaevich Lebedev, ficou em primeiro lugar no ranking dos cirurgiões da região. E o otorrinolaringologista Andrey Borisovich Ageev ocupa o segundo lugar no ranking de otorrinolaringologistas da região de Lipetsk.

“O Prêmio ProDoctors é um prêmio profissional nacional. É atribuído aos melhores médicos praticantes, bem como às melhores clínicas, segundo os utilizadores do site”, enfatizou o hospital de urgência.

Acrescentemos que o Hospital de Emergência nº 1 é um dos vencedores deste prémio há vários anos.