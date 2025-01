O IC da RF publicou uma foto da cena do assassinato de três floresta na região de Kaluga

Segundo os pesquisadores, cinco funcionários florestais foram para a vila de USOKHI em 29 de janeiro para verificar os relatórios dos cortes ilegais da floresta por um morador local que já havia sido condenado.

O suspeito ao cometer ações ilegais trouxe resistência durante a detenção e levou o Forester em reféns. Os dois conseguiram se libertar, mais três homens atiraram nele. Ele também incendiou o carro e depois dirigiu sua própria vida.

As fotos publicadas pelo Escritório do Promotor Público Regional podem ver o carro queimado.

Um caso criminal foi aberto.

Os criminosos e pesquisadores em casos particularmente importantes do IC da Federação Russa chegaram ao local.

Um vídeo foi publicado anteriormente na cena do crime. Um carro queimado de funcionários florestais no chão caiu no contexto. O trabalho dos pesquisadores e da polícia também são mostrados.