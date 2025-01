O ícone mais raro foi salvo em Kirillov

Segundo o diretor geral do museu, Mikhail Sharomazov, dado o ícone é especial. Entrou nos fundos da Igreja da Transfiguração da cidade de Belozersk na década de 40 do século passado. Estava em mau estado: havia fissuras e discrepâncias entre as tábuas da base, a tela era muito móvel, havia um pedaço de madeira no canto esquerdo e havia inchaços em toda a superfície com fissuras no gesso – este é o nome do terreno na pintura de ícones. Mas também pisos de betonilha, numerosas fissuras na malha e perda da camada de tinta. Além disso, o tamanho é grande: 210 por 170 centímetros.

O monumento foi ordenado por um especialista: o chefe do departamento de restauração de pinturas a têmpera, o restaurador Nikolai Petukhov. Ele fortaleceu a camada de gesso e tinta. Para isso, usei uma solução de cola de peixe com concentração de três e cinco por cento e apliquei selos de trabalho em toda a superfície do ícone. As diferenças no ícone foram niveladas com o auxílio de pinças de metal, e as juntas móveis das prateleiras foram reforçadas com buchas de madeira. Adesivos de trabalho e contaminação da superfície removidos.

O ícone estava em mau estado – havia rachaduras e discrepâncias entre as placas de base. Foto: vk.com/Kirillo-Beloosersky Museu-Reserva

Como observou o próprio Nikolai Petukhov, ele sente alegria e elevação espiritual quando termina o trabalho de restauração do ícone – para as gerações futuras foi possível preservar outra exposição histórica que fala sobre a herança cultural da Rússia.

O ícone do Juízo Final será exibido no depósito aberto de pinturas russas antigas na Torre Vologda do museu, onde foram criadas condições modernas para o armazenamento de tais monumentos e são mantidas condições ideais de temperatura e umidade.