O IMD prevê chuva em Delhi e partes do noroeste da Índia esta semana, com probabilidade de aumento das temperaturas em…

Partes do norte da Índia sofrerão chuvas ou nevascas generalizadas nos próximos dias em meio a um aumento gradual das temperaturas. O Departamento Meteorológico da Índia emitiu um alerta laranja enquanto as condições dos dias frios persistiam em Punjab e Haryana. Também são esperadas chuvas em Delhi-NCR e em outras partes do noroeste da Índia a partir de 4 de dezembro.

“Prevemos uma perturbação ocidental que poderá ser ativada a partir de amanhã. Junto com isso, existe a possibilidade de outra ruptura ocidental. As temperaturas podem aumentar no leste, centro e norte da Índia nos próximos três a cinco dias. Também esperamos fortes chuvas e nevascas na região oeste do Himalaia”, disse o cientista do IMD, Soma Sen Roy.

De acordo com o departamento meteorológico, há uma perturbação ocidental atualmente ativa no norte do Paquistão que provavelmente trará chuvas para o oeste do Himalaia nos próximos dois a três dias. Uma segunda e mais forte perturbação ocidental deverá afectar as planícies do noroeste da Índia a partir de 4 de Dezembro. O IMD disse que este último poderia causar “fortes nevascas em Jammu e Caxemira e nevascas leves a moderadas em Himachal Pradesh e Uttarakhand” no final desta semana.

As temperaturas também devem subir de 3°C a 5°C no noroeste da Índia nos próximos cinco dias. Não haverá mudança significativa nas temperaturas mínimas no leste da Índia nos próximos três dias.

“A umidade aumentará na região ocidental do Himalaia durante a próxima semana e nas planícies do noroeste da Índia durante os dias 5 e 6 de janeiro. Nevoeiro denso e condições de dias frios provavelmente continuarão em partes do noroeste e centro da Índia nos próximos dois dias.” melhorar depois disso”, disse o relatório. previsão do departamento meteorológico.

