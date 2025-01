Na China, o ano novo começou, cujo símbolo é uma cobra de madeira verde. A celebração do calendário lunar ocorreu na noite de 28 a 29 de janeiro (às 19:00, horário de Moscou).

De acordo com a cronologia oriental, este dia marcou o início de 4723.

O Ano Novo Chinês, também conhecido como Spring Holidays, é um dos feriados mais antigos e mais importantes da China. Sua história tem milhares de anos e se tornou um importante evento cultural não apenas no reino do meio, mas em todo o mundo. As datas da celebração são determinadas pelo calendário lunar.

Em Moscou, como parte das celebrações de Ano Novo, apresentações dedicadas aos símbolos do ano de saída – o dragão e o próximo ano – a cobra verde. De 28 de janeiro a 9 de fevereiro, o fim de semana, os artistas em figurinos nacionais encantarão o público com figuras brilhantes.

Também foi relatado que, durante a celebração, os moradores da China e as comunidades chinesas do mundo participar Em vários eventos tradicionais, como jantares em família, fogos de artifício, desfiles com dragões e leões, bem como a troca de envelopes vermelhos com dinheiro, que simboliza sorte e bem durante o ano novo.