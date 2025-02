O impulso de combustível fóssil dos Estados Unidos pode desfazer o progresso climático. Mas ele terá que fazer uma pausa, diz o chefe de Teri

Nueva Delhi: A abordagem dos Estados Unidos sobre perfuração de petróleo e gás, entre os combustíveis fósseis mais poluentes, reverterá o progresso da ação climática e terá um impacto adverso no setor, de acordo com Vibha Dhawan, diretor geral do Instituto de Energia e Recursos (Teri).

A posição da nova administração dos Estados Unidos é uma questão de preocupação, porque muitas contribuições foram necessárias para que as pessoas levassem a sério as mudanças climáticas, o que pode se livrar, disse Dhawan em entrevista à Hortelã. “Tivemos que convencer as pessoas a tomar medidas contra as mudanças climáticas”.

Dhawan, falando perante o coletor de cortina da Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável de Teri, disse que os Estados Unidos são igualmente afetados pelas mudanças climáticas e que a política empurra para a adoção de combustíveis fósseis não será viável para ninguém.

“Isso está acontecendo no momento em que houve incêndios na Califórnia. Pessoalmente, sinto que será temporário”, disse Dhawan. “Tenho certeza de que eles farão uma pausa e entenderão qual será a duração. Implicações a termo”.

Leia também | Mudança climática e a crescente pegada de carbono da IA

A abordagem dos Estados Unidos em fontes de energia emissor de carbono também é uma questão de preocupação devido à dependência das instituições dos EUA para fornecer fundos de mitigação de mudanças climáticas, disse Dhawan. “… exigimos alguma ajuda financeira e tecnológica (das instituições de base dos EUA) para transição energética”.

Estando preocupado com a captação de recursos para a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) emitida pelo Departamento de Eficiência do Governo (DOGE) liderado por Elon Musk, Dhawan disse que a USAID não interrompeu completamente os fundos, mas está avaliando todos os saltos. No entanto, haverá um impacto negativo a curto prazo, acrescentou.

A USAID é uma agência independente do governo dos EUA. Por exemplo, a Reuters informou em 13 de fevereiro que o financiamento ambiental da USAID no valor de aproximadamente US $ 70 milhões para a Colômbia congelou como parte da revisão iniciada pelo governo liderada por Trump em 20 de janeiro deste ano.

No entanto, o financiamento indígena para pesquisas climáticas pode ser a solução, de acordo com Dhawan. “Sim, os Estados Unidos foram um dos maiores financiadores (da pesquisa climática). Portanto, o impacto imediato estará lá. Mas tenho certeza de perceber a importância dessa questão, os filantropos apresentarão e financiarão esta pesquisa”, Dhawan disse, acrescentando que os principais conglomerados indianos também podem alimentar pesquisas climáticas.

Leia também | Agrasca da polícia: o combustível fóssil ainda tem uma vantagem global

A exposição de Teri para os fundos dos EUA é de aproximadamente 1-2% de seu financiamento total, o que equivale a ₹2 milhões de rúpias, disse Dhawan.

Ela reiterou que a ação climática é crucial para todos, uma vez que os efeitos nocivos das mudanças climáticas, como fenômenos climáticos erráticos, afetam a todos.

“Vamos ver Delhi hoje. A temperatura de ontem era de 28,4 graus Celsius, temperatura diurna. Ainda está em meados de fevereiro. Agora, esse tipo de clima costumava ter depois de Holi, enquanto este ano é em meados de fevereiro ”, disse ele. “Agora, para nós, é agradável, mas o que acontece com as colheitas?”