O incêndio explode na loja em Maha Kumbh em Prayagraj, nenhuma vítima foi relatada

Um incêndio eclodiu em 15 tendas em Maha Kumbh Mela em Prayagraj de Uttar Pradesh na manhã de quinta -feira, disseram as autoridades. Até agora, nenhuma vítima foi relatada devido ao incêndio.

Um funcionário do corpo de bombeiros foi convocado pela agência de notícias Anos Embora o fogo ofereça dificuldades para alcançar as lojas, pois não havia estradas de acesso, elas poderiam desligar o incêndio no tempo e nenhuma vítima ou ferimentos foi relatada.

Este incidente vem um dia depois 30 pessoas foram mortas em uma debandada antes do amanhecer Na área de Sangam, na quarta -feira.

Um total de 30 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas quando milhões de devotos pressionaram para que o espaço ocupe um salão sagrado por ocasião de Mauni Amavasya (lua nova) em Maha Kumbh na quarta -feira.