O incêndio ocorreu na zona industrial perto de Nizhny Novgorod após o ataque a UAV

O governador da região de Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin, disse que o incêndio na zona industrial de Kstovo havia sido causado pelos destroços de drones que caíram no chão. Os bombeiros já estão trabalhando na eliminação do fogo.

Um vídeo apareceu na internet que captura um incêndio na zona industrial de Kstovo após o ataque a drones ucranianos. Os tiros foram publicados por Shot.

A gravação leva apenas seis segundos, mas durante esse período você pode ver uma chama brilhante e sopros de fumaça. Os autores do canal do Telegram diz que o vídeo mostra uma refinaria local de petróleo.

Segundo histórias de moradores locais, antes do início do incêndio, os sons de um drone voador foram ouvidos no ar, após o que ocorreu uma série de explosões.

As autoridades enfatizaram que ninguém foi ferido no ataque.