O incêndio sai no treinador de trem em Assam, as autoridades contêm Blaze

Um incêndio eclodiu no treinador adormecido do Barak-Bohmaputra Express na estação de trem de Bihara, no distrito de Assam Cachar. O trem estava viajando de Shillong para Tensukia quando as rodas pegaram fogo devido a um problema técnico.

A polícia ferroviária e a equipe da estação responderam imediatamente e solicitaram o incêndio sob controle. O trem permaneceu na estação por cerca de 45 minutos antes de continuar sua viagem.

“Não houve baixas no incidente”, disse um funcionário.

Um incidente semelhante ocorreu no mês passado. Em 22 de janeiro, os passageiros do Pushpak Express, que viajaram de Lucknow para Mumbai, entraram em pânico depois que um boato de incêndio se espalhou no trem. Alguns passageiros tiraram a corrente de emergência e saíram do trem. Outro trem que passou em uma pista paralela atropelou vários passageiros, matando 13 pessoas.