O influenciador e o ator de 48 anos, Sahil Khan, se casa com Milena Aleksandra, 22, em Burj Khalifa

A influente aptidão e o ex -ator de Bollywood Sahil Khan casaram -se com Milena Aleksandra, 22, em Burj Khalifa, de acordo com seu post no Instagram. O criador de redes sociais conteúdo publicou fotos de seu casamento e celebração em seu casamento cristão.

Khan publicou as fotos e vídeos na plataforma de mídia social e disse: “Feliz Dia dos Namorados”.

Sahil Khan, 48, é conhecido por seus filmes como Style, Xcuse Me, Aladin e Ramaa: o Salvador em Bollywood.

O casal selecionou o mundo -Burj Khalifa como seu local de festa e compartilhou fotos deles posando na frente de uma grande configuração e um grande bolo de casamento. Segundo vários relatos da mídia, a publicação está atrasada, já que as celebrações ocorreram em 9 de fevereiro de 2025.

No evento de celebração, Sahil Khan usava um smoking preto, combinando -o com um mostrador preto do Rolex Rainbow Daytona, enquanto a noiva usava um elegante vestido branco.

De acordo com o vendedor de relógios, o site do Chrono24, o relógio está atualmente avaliado em algum lugar perto de ₹40 lakh no mercado cinza. Enquanto a série Rainbow Daytona foi suspensa em 2023, o relojoeiro o trouxe de volta em 2024.

Sahil e Milena De acordo com as publicações do Instagram, Sahil Khan e Milena Aleksandra foram vistas posando em frente a Burj Khalifa. A noiva também foi vista posando em frente ao enorme bolo de casamento, destacando a importância do casamento.

“Acabei de me casar com meu bebê (emojis de coração vermelho e anel)”, disse Sahil Khan em uma das publicações compartilhadas no Instagram.

De acordo com um relatório da Indian Express, o influente de fitness e ex -ator de Bollywood Sahil Khan, em uma entrevista, disse que um “sentimento positivo” sobre seu casamento.

“A idade de Milena tem 21 anos e ela é da Bielorrússia, Europa. Ela era uma estudante e acabara de estudar. É um sentimento positivo. Agora eu sei por que as pessoas vão se casar. Estou cheio de emoções no momento ”, disse Khan, informou o portal de notícias.

Segundo Sahil Khan, Milena é um jovem muito inteligente e sensível e, apesar da diferença de idade, é mais maduro “mentalmente” do que outros da mesma faixa etária.

Milena é “muito inteligente, mas também sensível porque é muito jovem. Temos muitas diferenças em nossas idades. Ela é muito mais madura mentalmente do que muitos outros jovens de 21 anos e também de natureza muito tranquila”, disse Khan, segundo para a reportagem em 2024.

