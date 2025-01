O influenciador financeiro Abhishek Kar fica irritado com os poderes ‘tântricos’ das mulheres assamesas e pede desculpas

O influenciador financeiro Abhishek Kar, que recentemente fez comentários depreciativos sobre a história e tradições de Assam nas redes sociais, pediu desculpas no sábado depois de receber críticas por supostamente ferir os sentimentos do povo assamês.

A polícia abriu um processo contra ele por causa de um vídeo em seu canal no YouTube no qual ele fazia comentários depreciativos e espalhava informações erradas. Uma investigação está em andamento.

Ele também compartilhou um vídeo na postagem, no qual garantiu confirmar “informações secundárias” no futuro antes de torná-las públicas.

“Está em circulação um vídeo de um canal do YouTube, chamado Riya Upreti, onde um indivíduo chamado Abhishek Kar é visto fazendo comentários inaceitáveis ​​sobre a história e as tradições de Assam. Escritório. (CMO) postou no X na sexta-feira, pedindo à polícia que investigasse o assunto.

No canal do YouTube, Kar afirmou que existe uma aldeia em Assam, com práticas tântricas dominantes, onde as mulheres têm tanto poder que transformam uma pessoa em cabra e novamente em humano.