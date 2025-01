O inovador acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas provavelmente entrará em vigor a partir desta data | Notícias do mundo

Acordo de cessar-fogo entre Israel e Gaza: Catar, Egito e Estados Unidos confirmaram em comunicado conjunto na quarta-feira que Israel e Hamas chegaram a um acordo sobre um cessar-fogo e libertação de reféns. É provável que entre em vigor em 19 de janeiro. O acordo descreve um processo em três fases que visa garantir uma “calma sustentável”, incluindo a libertação de reféns e prisioneiros, a retirada das forças israelitas de áreas povoadas e uma operação de ajuda humanitária.

O Ministério das Relações Exteriores do Catar disse em comunicado: “O Estado do Catar, a República Árabe do Egito e os Estados Unidos da América anunciaram que as partes no conflito em Gaza chegaram a um acordo para libertar os reféns em troca de reféns e prisioneiros. regressar à calma sustentável, conseguindo finalmente um cessar-fogo permanente entre as partes. O acordo deverá entrar em vigor em 19 de janeiro de 2025.

Ele acrescentou: “O acordo alcançado pelos dois lados inclui três etapas. A primeira fase, que dura 42 dias, inclui um cessar-fogo, a retirada e redistribuição das forças israelenses de áreas densamente povoadas, a libertação de reféns e” a troca de prisioneiros e detidos, a troca de restos mortais dos falecidos, o regresso dos deslocados internos aos seus locais de residência na Faixa de Gaza e a facilitação da saída de pacientes e feridos para tratamento.”

A declaração conjunta afirma ainda que a primeira etapa também inclui a intensificação da entrada e distribuição segura e eficaz de ajuda humanitária em grande escala em toda a Faixa de Gaza, a reabilitação de hospitais, centros de saúde e padarias, o fornecimento de suprimentos e combustível para a defesa civil e o fornecimento de suprimentos para abrigos. para pessoas deslocadas que perderam as suas casas devido à guerra.

“Neste contexto, o Estado do Qatar, a República Árabe do Egipto e os Estados Unidos da América afirmam que a sua política como garantes deste acordo é ajudar a garantir que ambas as partes implementem plenamente as suas três fases. Assim, “Os mediadores trabalharão juntos para garantir que as partes cumpram suas obrigações no acordo e que as três etapas continuem em sua totalidade”, acrescentou o comunicado.

As três nações, agindo como garantes do acordo, comprometeram-se a trabalhar em estreita colaboração com as Nações Unidas e os parceiros internacionais para garantir a plena implementação do acordo. “Os fiadores também trabalharão em coordenação com a ONU, outros prestadores de ajuda e parceiros em todo o mundo para apoiar o aumento rápido e sustentado da ajuda humanitária a Gaza, nos termos descritos no acordo. Apelamos a outros países para que se unam e se unam e apoiar estes esforços no âmbito dos mecanismos que estabelecemos para ajudar a implementar o acordo”, afirmou a declaração conjunta.

Entretanto, o primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, elogiou o papel de todos os enviados envolvidos na facilitação do acordo de cessar-fogo e reafirmou o compromisso do Qatar com a paz e a estabilidade na região. “O impulso gerado no último mês, apoiado pela estreita colaboração com os nossos parceiros, trouxe-nos a este momento crucial. Agradecemos a todos os enviados envolvidos pelo seu papel vital na realização deste progresso e reafirmamos o nosso compromisso com a paz e a estabilidade na região, “, disse Al Thani.

Ele acrescentou: “Com fé e compromisso, chegamos a este momento. Juntamente com os nossos parceiros, garantiremos a implementação deste acordo. Um mecanismo de monitorização conjunto entre o Qatar, o Egipto e os Estados Unidos irá monitorizar o progresso para salvaguardar o acordo e trazer uma paz duradoura.”

Mais cedo, o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou na quarta-feira a negociação bem-sucedida de um cessar-fogo e acordo de reféns entre Israel e o Hamas, encerrando mais de 15 meses de conflito. O acordo, estruturado em três fases, inclui um cessar-fogo completo, a retirada das forças israelitas de Gaza e a libertação de reféns, incluindo americanos, na primeira fase.