O investimento de Karnataka de Rs 40.000 Mahindra Group Crore para aumentar a energia, mobilidade, setores de turismo – Karnataka News

O grupo Mahindra investirá quase 40.000 milhões de rúpias em Karnataka, com uma abordagem importante para energia renovável, turismo, mobilidade elétrica, imóveis e aeroespacial. O Presidente Anand Mahindra fez o anúncio no Summit Invest Karnataka 2025, destacando o papel central do estado na estratégia de expansão de longo prazo do grupo.

A maior proporção do investimento, Rs 35.000 milhões de rúpias, entrará em energia renovável. Mahindra Sustan, o braço de energia renovável do grupo, planeja desenvolver mais de 5 GW de projetos solares e híbridos em cinco anos. Espera -se que essa iniciativa gere 6.000 a 8.000 novos empregos, reforçando a posição de Karnataka como um centro de energia verde.

O grupo também está expandindo sua presença no setor de turismo, com as férias de Mahindra considerando mais investimentos nos pontos de acesso de Karnataka, particularmente Gokarna e Hampi. “Pretendemos investir outros 1.000 milhões de rúpias e conversamos com funcionários do governo, e espero que seu apoio, principalmente com relação à agregação da terra”, disse Mahindra. Ele instou o governo do estado a conceder o status da indústria para o turismo e implementar um único sistema de autorização de janelas para otimizar os processos.

Os Serviços de Defesa da Mahindra e a Mahindra Aerospace estão explorando oportunidades de expansão estratégica no valor de várias centenas de milhões de rúpias. Enquanto isso, Karnataka se tornará um centro -chave para três ambições elétricas de rodas (E3W) de Mahindra, com a empresa enviando 60 pedidos de patentes, 54 marcas registradas e 10 registros de design neste espaço. “Nossa mobilidade da última milha está profundamente enraizada no estado com suas unidades de P&D, desenvolvimento de produtos e fabricação”, disse Mahindra.

No setor imobiliário, a Mahindra LifeSpaces está desenvolvendo projetos no valor de mais de 5.000 milhões de rúpias em Bengaluru e planeja adicionar outras rupias de Rs 6.000 milhões em um futuro próximo. “Nossos projetos são habitação líquida e casas líquidas, e nossos clientes os amam. Estamos comprometidos em manter o vibrante ecossistema de Bengaluru através dessas casas verdes ”, acrescentou Mahindra.

Além dos negócios, Mahindra compartilhou uma conexão pessoal com Karnataka, lembrando que a plantação de café de sua família em Kodagu no final da década de 1960. disse. Passando tempo no plantio familiar na vila de Kutta, perto de Nagarhole, Mahindra aprendeu lições valiosas de crescimento da vida que moldaram sua abordagem de liderança.

Ele destacou três idéias -chave de sua experiência de plantio: a importância de raízes profundas para o sucesso a longo prazo, a necessidade de nutrir e proteção no crescimento e na virtude da paciência para ver os esforços para dar frutos. “O café não dá retornos da noite para o dia. São necessários pelo menos cinco anos durante a primeira colheita: cinco anos de trabalho e cuidado. Mas ensina você a ter fé no futuro, a acreditar que seu trabalho duro valerá a pena ”, afirmou.

Mahindra vê esses princípios refletidos na viagem da empresa em Karnataka. “Nossa participação com Karnataka está firmemente arraigada e profundamente entrelaçada. A maioria dos nossos principais negócios, incluindo jóias em nossa coroa corporativa, como carro, TI, equipamentos agrícolas, serviços financeiros e hospitalidade, tem operações aqui ”, disse ele. Atualmente, o grupo usa mais de 25.000 pessoas diretamente em Karnataka.

Mahindra também elogiou as políticas amigáveis ​​para os negócios de Karnataka, como a ‘nova política industrial’ e a ‘política do CCG’, para promover o crescimento. “Essa abordagem de negócios nos dá fé em nosso futuro aqui. Não hesitamos em investir em empresas de longaestação, como energia renovável, aeroespacial, hospitalidade e imóveis em Karnataka ”, disse ele. “As aulas de plantação de café estão demonstrando ser inestimável à medida que avançamos em direção ao futuro”.